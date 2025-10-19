В РФ предрекли банкротство строительных фирм в случае отказа от льготной ипотеки

Вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков в эфире НСН сказал, что сейчас кредитная политика такова, что строители не могут работать в кредит.

Отказаться от льготной ипотеки можно, но необходимо загружать строительные компании, иначе остановка деятельности приведет к их банкротству. Об этом в беседе с НСН заявил вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков.

До этого в индустрии причиной значительного роста цен на квартиры назвали введение льготной ипотеки и призвали отменить ее. Однако по словам Шлеменкова, отказ от нее может привести в том числе к банкротству строительных организаций.

«Что касается семейной ипотеки — да, на сегодняшний день не хватает средств, потому что заявок больше, чем государство может себе позволить. Поэтому будут ужесточаться требования, увеличиваться первоначальные взносы или пересматриваться проценты. Это все способы регулирования рынка труда и демографии. Хорошие инструменты, но ими надо аккуратно пользоваться. Отменить льготную ипотеку можно, но возникает масса последствий. Нам надо каким-то образом загружать строительный комплекс, потому что, если строительная организация не имеет заказов в течение трех месяцев, она практически становится банкротом. Нужны деньги. Сегодня кредитная политика такова, что строители не могут работать в кредит. Потому что их рентабельность в районе 7%, 10%, 12% в зависимости от типа строительства и места: в малых городах — поменьше, в больших — побольше. А за меньшие деньги построить просто невозможно. Стоимость кредита сегодня от 25% и выше. Поэтому бессмысленно — будешь работать в убыток», - объяснил он.

Кроме того, специалист напомнил, что на рынок влияет и инвестирование.

«С одной стороны, надо сокращать (льготную ипотеку – прим. НСН), потому что, чем больше денег мы выбрасываем на рынок для покупателей, тем сильнее цены растут. С другой стороны, свободные средства есть у инвесторов. У нас в стране масса богатых инвесторов, которые тоже куда-то должны вкладывать деньги. Они несут туда, где беспроигрышно. Сейчас вкладывать в развитие чужого производства — невыгодно, потому что не знаешь, что будет. Навыков инвестирования пакетами, как это делается на биржах других стран, у нас тоже не так много», - заключил собеседник НСН.

Ранее Евгений Шлеменков в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал ввести целевую ипотеку в малых городах России.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
