В РФ предрекли банкротство строительных фирм в случае отказа от льготной ипотеки

Отказаться от льготной ипотеки можно, но необходимо загружать строительные компании, иначе остановка деятельности приведет к их банкротству. Об этом в беседе с НСН заявил вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков.

До этого в индустрии причиной значительного роста цен на квартиры назвали введение льготной ипотеки и призвали отменить ее. Однако по словам Шлеменкова, отказ от нее может привести в том числе к банкротству строительных организаций.