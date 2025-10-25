СМИ: Администрация Трампа подготовила проект новых санкций против России

По данным СМИ, соответствующий проект новый санкций уже составлен. Ограничения затрагивают банковский сектор России и инфраструктуру, которая используется для поставок нефти.

Одновременно с этим должностные лица США сообщили ЕС, что поддержат идею использовать заблокированные активы России для оружия, которое в дальнейшем отправят Украине.

Ранее США ужесточили санкции в отношении России и ввели ограничения против крупнейших нефтяных компаний РФ «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерних предприятий.

Как допустил в разговоре с «Радиоточкой НСН» эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, партнеры России на фоне новых ограничений потребуют скидок. Однако это, по его словам, не станет большой финансовой потерей для компаний.

