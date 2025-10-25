СМИ: Администрация Трампа подготовила проект новых санкций против России
Администрация президента США Дональда Трампа может ввести новые санкции против ключевых секторов экономики России, если Москва не прекратит конфликт с Киевом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным СМИ, соответствующий проект новый санкций уже составлен. Ограничения затрагивают банковский сектор России и инфраструктуру, которая используется для поставок нефти.
Одновременно с этим должностные лица США сообщили ЕС, что поддержат идею использовать заблокированные активы России для оружия, которое в дальнейшем отправят Украине.
Ранее США ужесточили санкции в отношении России и ввели ограничения против крупнейших нефтяных компаний РФ «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерних предприятий.
Как допустил в разговоре с «Радиоточкой НСН» эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, партнеры России на фоне новых ограничений потребуют скидок. Однако это, по его словам, не станет большой финансовой потерей для компаний.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Брянской областью и Москвой сбили шесть украинских дронов
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
- Почти 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света
- «Дань тренду»: Психолог исключил помощь сосок в борьбе со стрессом
- СМИ: Администрация Трампа подготовила проект новых санкций против России
- Сборная РФ заняла четвертое место на ЧМ по спортивной гимнастике в Индонезии
- «Закрепощение»: В РФ предрекли рост цен на новостройки из-за «профипотеки»
- СМИ: Часть драгоценностей Лувра перевезли в Банк Франции
- СМИ: Жену Макрона записали на налоговом сайте под мужским именем
- В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru