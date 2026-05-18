В Госдуме заявили, что у России бесконечные запасы нефти
Запасы нефти в России бесконечны. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетической политике Игорь Ананских.
Глава международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль указал, что из-за войны на Ближнем Востоке мировые коммерческие запасы нефти закончатся через несколько недель, пишет RT.
Комментируя эти слова, Ананских отметил, что перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что США «решили заработать» и стали продавать гораздо больше нефти, нежели добывать, опустошая свои запасы.
«И только Россия впереди, на белом коне... Мы не продаем нефть из своих запасов, продаём то, что добываем... Мы думаем о завтрашнем дне», — заключил парламентарий.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что апасов нефти в России хватит минимум на 62 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
