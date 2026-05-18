В России призвали «потихоньку снижать» возраст вступления в брак
Если мы будем бесконечно продлевать понятие «молодости», то это приведёт лишь к потворству негативным демографическим и физиологическим тенденциям в стране, сказал НСН Юрий Крупнов.
Расширение возрастных границ молодежи может иметь неожиданные последствия для демографии России: такая инициатива косвенно поощряет откладывание создания семьи и рождения детей, тогда как стране нужны обратные тенденции, сказал НСН председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала ТАСС, что люди в возрасте до 39 лет считаются молодыми с биологической точки зрения, продолжительность жизни в целом увеличивается. Крупнов осудили такие заявления, подчеркнув, что важнее стимулировать более раннее создание семей, а не продлевать период «молодости».
«По действующему законодательству, молодёжью считаются граждане до 35 лет. Более того, звучат предложения повысить этот возраст — вплоть до 40 или даже 45 лет. Проблема здесь не в законодательстве, а в том, что, адаптируясь к этим якобы естественным процессам, мы фактически поддерживаем более позднее создание семьи и позднее рождение детей. Поэтому странно слышать подобные предложения от гериатра. В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его — это государственная и общенациональная задача. Если мы будем бесконечно продлевать понятие "молодости" — например, до 70 лет, — это приведёт лишь к потворству негативным демографическим и физиологическим тенденциям в стране. Потенциальный вред такой инициативы может оказаться разрушительным. Непонятно, какой смысл в подобных "играх" с возрастными рамками», — сказал собеседник НСН.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло сказал НСН, что рост числа мужчин, готовых при необходимости уйти в декрет, свидетельствует о смене гендерных ролей в семье, что в перспективе может привести к катастрофе.
