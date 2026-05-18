Германия усилит юго-восточный фланг НАТО системами Patriot в Турции

Бундесвер собирается развернуть зенитный ракетный комплекс Patriot на юго-востоке Турции на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Соответствующее заявление опубликовало Министерство обороны Германии.

Согласно плану, ЗРК и около 150 военнослужащих из города Хузум (земля Шлезвиг-Гольштейн) будут находиться в Турции с конца июня по сентябрь. Немецкое подразделение заменит там контингент вооружённых сил США.

Бундесвер начал рассылку писем потенциальным новобранцам

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что Германия берёт на себя больше ответственности в рамках НАТО — как на восточном фланге и Крайнем Севере, так теперь и на юго-восточном направлении в Турции.

В последний раз комплексы Patriot Бундесвера дислоцировались в Турции с 2013 по 2015 год в рамках миссии НАТО Active Fence. Тогда они были размещены в районе города Кахраманмараш, примерно в 120 км от сирийской границы.

Ранее профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в беседе с НСН рассказал, может ли привести к вооруженному столкновению «агрессивная» перепалка Турции и Израиля.

ФОТО: ТАСС / Bernd Wüstneck / dpa
