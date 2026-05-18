Германия усилит юго-восточный фланг НАТО системами Patriot в Турции
Бундесвер собирается развернуть зенитный ракетный комплекс Patriot на юго-востоке Турции на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Соответствующее заявление опубликовало Министерство обороны Германии.
Согласно плану, ЗРК и около 150 военнослужащих из города Хузум (земля Шлезвиг-Гольштейн) будут находиться в Турции с конца июня по сентябрь. Немецкое подразделение заменит там контингент вооружённых сил США.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что Германия берёт на себя больше ответственности в рамках НАТО — как на восточном фланге и Крайнем Севере, так теперь и на юго-восточном направлении в Турции.
В последний раз комплексы Patriot Бундесвера дислоцировались в Турции с 2013 по 2015 год в рамках миссии НАТО Active Fence. Тогда они были размещены в районе города Кахраманмараш, примерно в 120 км от сирийской границы.
Ранее профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в беседе с НСН рассказал, может ли привести к вооруженному столкновению «агрессивная» перепалка Турции и Израиля.
