СМИ: США продлят лицензию на морские поставки российской нефти

Источники агентства указали, что речь идёт о разрешении на проведение операций по продаже нефти из РФ, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Срок действия данного документа истёк 16 мая.

«Минфин США продлит истекшее исключение из санкций в отношении российской нефти, поставляемой морем, ещё на 30 дней», - говорится в сообщении.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что более 10 стран обратились к Вашингтону с просьбой продлить ослабление санкций против российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

