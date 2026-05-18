Сегодня фактически сокращается число салонов красоты — увеличивается количество новых юридических лиц, но это следствие дробления бизнеса в попытке уйти от налогов. Об этом НСН заявил основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.

Количество салонов красоты и парикмахерских в России за два года выросло почти на 20%, сообщило издание Forbes. Так, в I квартале 2026-го таких компаний было зарегистрировано почти на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Стоянов отметил, что такая статистика не совсем корректна: фактически растет число новых юридических лиц в попытке уйти от налогов, а сама индустрия постепенно приходит в упадок.

«Это негативный тренд. Это не рост салонов, а рост новых юридических лиц. Индустрия падает, а рост в цифрах — это дробление, уход от налогов. Увеличивается число мастеров, которые уходят из салонов, а выручка салонов, напротив, уменьшается. Нельзя линейно рассматривать только один подход. Надо смотреть, сколько ИП закрылось из тех, у кого выручка превысила 30 млн рублей и кто боится НДС. Они закрываются и открывают новые, более мелкие салоны. Так что новых ИП стало больше, а количество салонов не увеличилось — наоборот, уменьшилось. Рынок не растет, и клиенты меньше ходят в салоны», — сказал Стоянов.