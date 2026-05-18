Прячутся от налогов: В индустрии объяснили рост числа салонов красоты
Сегодня салоны красоты почти не закупают новое оборудование, а при выборе расходников отдают предпочтение дешевым российским аналогам, сказал НСН Игорь Стоянов.
Сегодня фактически сокращается число салонов красоты — увеличивается количество новых юридических лиц, но это следствие дробления бизнеса в попытке уйти от налогов. Об этом НСН заявил основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
Количество салонов красоты и парикмахерских в России за два года выросло почти на 20%, сообщило издание Forbes. Так, в I квартале 2026-го таких компаний было зарегистрировано почти на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Стоянов отметил, что такая статистика не совсем корректна: фактически растет число новых юридических лиц в попытке уйти от налогов, а сама индустрия постепенно приходит в упадок.
«Это негативный тренд. Это не рост салонов, а рост новых юридических лиц. Индустрия падает, а рост в цифрах — это дробление, уход от налогов. Увеличивается число мастеров, которые уходят из салонов, а выручка салонов, напротив, уменьшается. Нельзя линейно рассматривать только один подход. Надо смотреть, сколько ИП закрылось из тех, у кого выручка превысила 30 млн рублей и кто боится НДС. Они закрываются и открывают новые, более мелкие салоны. Так что новых ИП стало больше, а количество салонов не увеличилось — наоборот, уменьшилось. Рынок не растет, и клиенты меньше ходят в салоны», — сказал Стоянов.
Фактически уменьшился и средний чек, несмотря на рост цен, добавил собеседник НСН.
«Мы все подняли цены: в декабре — самые умные, в феврале — скептики, в марте — все остальные. Цены выросли в среднем на 15%. Но что такое средний чек? Это количество денег, которые принесли клиенты, разделенное на количество клиентов. Однако средний чек не учитывает количество повторных визитов. Да, средний чек вырос, но если его разделить на количество посещений в год, он упал, потому что мы стали ходить в салоны реже. Раньше мы ходили в среднем семь раз в год, а сейчас — пять», — подчеркнул эксперт.
Салоны сегодня практически не приобретают новое оборудование, а при покупке расходников выбор делается в пользу недорогих отечественных вариантов, посетовал Стоянов.
«Мы сегодня уже не покупаем новое оборудование, только б/у. Пусть оно и почти новое, но дешевле в два раза, из закрывающихся салонов, особенно новых, которые не успели наработать клиентскую базу. А расходники выросли в цене, обычно это дорогие варианты, но мы все переходим на отечественные аналоги и меняем профессиональные продукты на масс-маркет», — заявил собеседник НСН.
В заключение Стоянов перечислил те процедуры, от которых россияне отказываются, и те, популярность которых выросла.
«Клиенты отказываются от дорогих окрашиваний, частых походов, инъекций. По-прежнему пользуются популярностью ногти и стрижки, а массаж и антистрессовые процедуры даже демонстрируют рост», — подытожил он.
Ранее Стоянов заявил, что стандарты в ногтевом сервисе задают сами участники рынка, всякий раз заключая своего рода договор между потребителем и профессиональным сообществом.
