Продюсер Киселев рассказал, сколько артист может заработать на стадионном шоу

Полная продажа билетов на стадионный концерт обеспечивает исполнителю не только значительный доход, но и серьёзно укрепляет его репутацию. Об этом NEWS.ru сообщил продюсер, основатель лейбла Юрий Киселев.

По его словам, артисты, способные заполнить «Лужники», получают от 100 миллионов рублей за одно выступление. Кроме того, сольные стадионные шоу становятся весомым имиджевым активом: успех у многотысячной аудитории служит важным сигналом для региональных организаторов и заказчиков корпоративных мероприятий.