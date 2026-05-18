Продюсер Киселев рассказал, сколько артист может заработать на стадионном шоу

Полная продажа билетов на стадионный концерт обеспечивает исполнителю не только значительный доход, но и серьёзно укрепляет его репутацию. Об этом NEWS.ru сообщил продюсер, основатель лейбла Юрий Киселев.

По его словам, артисты, способные заполнить «Лужники», получают от 100 миллионов рублей за одно выступление. Кроме того, сольные стадионные шоу становятся весомым имиджевым активом: успех у многотысячной аудитории служит важным сигналом для региональных организаторов и заказчиков корпоративных мероприятий.

Продюсер подчеркнул, что на таких площадках ключевую роль играет не только музыкальная программа, но и масштабное шоу, позволяющее ярко презентовать весь спектр творчества исполнителя.

Киселев также отметил, что успешные стадионные концерты впоследствии могут принести артисту профессиональные награды в категориях «Лучший концерт года» или «Лучшее шоу года».

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с НСК поделился мнением, кто готов выложить 14 млн рублей за концерт Юрия Антонова.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
