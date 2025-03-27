«Бесплатно и на 100 лет»: Регионам посоветовали замораживать больше яйцеклеток

«Во всем мире примерно одинаковый процент супружеских пар имеют проблемы с фертильностью – это от 8 до 12%. Я не могу сказать, что у нас гораздо больше. С возраста 40 лет абсолютно все женщины имеют меньше возможностей забеременеть, это биологические вещи. Возрастная группа имеет больше проблем с рождением детей. Если бесплодие регистрируется с 18 до 39 лет – это тревожно, а если подавляющее большинство женщин приходят в клинику с просьбой помочь забеременеть в 39-45 лет, это логично. Женщине нужно выяснить количество яйцеклеток, чтобы знать, можно ли ей откладывать рождение ребенка. Сегодня можно заморозить яйцеклетки, они хранятся около ста лет. В Москве сейчас действует программа по проверке числа яйцеклеток и бесплатной заморозке. В регионах нужно организовать эту работу активнее», - рассказала она.

При этом Ерофеева напомнила, что и мужчин бывают проблемы в этой сфере, но они выявляются слишком поздно.

«Еще лет 15-20 назад было отмечено, что у современного мужчины количество сперматозоидов численно уменьшилось. Но это не оказывает радикального воздействия. Больше всего на качество половых клеток влияют курение, алкоголь, нездоровый образ жизни, хронический стресс, энергетики, бессонные ночи, а также стимуляторы различные, если мужчина увлечен мышечной массой. Коронавирус также оказал довольно серьезное влияние на эту сферу. Переболевшие мужчины могут иметь с этим проблемы. Поэтому о здоровье мужчин надо тоже заботиться, у нас единичные врачи-урологи, никаких консультаций и программ, как у женщин. Обследоваться нужно до вступления в брак», - заключила врач.

Процедура ЭКО в России сегодня стоит 300-350 тысяч рублей, если учитывать все необходимые этапы и лекарственные препараты, заявила ранее врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродуктивных технологий «Ecofamily Clinic» Кристина Пришвина «Радиоточке НСН».

