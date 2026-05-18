СМИ: Литве не хватает средств ПВО для защиты страны от крылатых ракет
Литва сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны, необходимых для надёжной защиты от баллистических и крылатых ракет. Об этом заявил глава литовского МИД Кястутис Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
Министр отметил, что страна продолжает инвестировать в системы малого и среднего радиуса действия, однако испытывает дефицит комплексов дальнего перехвата, способных противостоять современным ракетным угрозам, сообщает РИА Новости.
Будрис добавил, что НАТО согласовало ротационную модель поддержки: страны альянса поочерёдно направляют Литве системы ПВО на ограниченный срок. При этом глава ведомства подчеркнул, что такой формат не покрывает всех потребностей, и стране необходимо наращивать собственный потенциал противовоздушной обороны.
Ранее в Утенском уезде на северо-востоке Литвы обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
