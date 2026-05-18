В Италии опровергли слухи о кандидатуре Драги на роль переговорщика с Россией
Информация о том, что экс-премьер Италии Марио Драги может стать переговорщиком с Россией от Евросоюза не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявила представитель политика.
«Что касается Драги, то это всего лишь журналистские домыслы», - сказала она.
Ранее издание Politico сообщило, что в качестве потенциальных переговорщиков с Россией рассматриваются кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Финляндии Александра Стубба.
В список, о котором сообщают источники газеты, также вошёл Марио Драги. Немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что итальянский политик - самый нейтральный из этих трёх кандидатов, и он не делал «никаких высказываний о том, что Украина должна выиграть».
