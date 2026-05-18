В Euroclear заявили о продолжении заморозки активов ЦБ РФ по санкциям

Активы Банка России, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear, продолжают оставаться заблокированными в соответствии с действующими международными санкциями. Об этом говорится в заявлении компании, передает РБК.

Представители депозитария сообщили, что, несмотря на вердикт российского суда в пользу Центробанка, организация не признаёт предъявленные требования и планирует обжаловать решение. В компании подчеркнули, что считают иск необоснованным и намерены решительно оспаривать его в установленном порядке.

Национальный расчетный депозитарий обратился в совет Европы для обжалования санкций

В Euroclear также отметили, что подобные судебные разбирательства не признаются в рамках законодательства Европейского союза. Компания заявила о непринятии юрисдикции российского арбитража в данном вопросе, сославшись на соответствующие правовые нормы ЕС.

Ранее почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с НСН отметил, что депозитарий Euroclear отменит решение о передаче 18 трлн рублей ЦБ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры