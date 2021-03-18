«Законотворческий зуд!» Автоэксперт осудил идею отбирать автомобили пьяных водителей
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН призвал не ориентироваться на опыт других стран, где доходит даже до смертной казни.
Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, вводящий конфискацию автомобиля у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде либо по вине которых произошло ДТП с пострадавшими. Депутаты приводят в пример законы Франции, Литвы, Швейцарии, где подобная мера уже применяется. В Белоруссии, отмечают они, конфискация автомобилей пьяных водителей применяется с 2013 года — и в республике количество «пьяных» ДТП снизилось на 42%.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, что в странах, где даже принят такой закон, он не применяется из-за многочисленных юридических сложностей.
«Они передергивают статистику. В Белоруссии и в остальных странах оно принято, но не применяется. Дело в том, что такие вещи очень тяжело проходят с юридической точки зрения. Конечно, пьяным ездить за рулем очень плохо, за это надо жестко наказывать, но тут стоит вопрос имущества. Автомобиль может быть не этого человека. Даже если автомобиль его, у него могут быть жена и дети, которые страдают от пьянства отца больше других. Официально это его с женой совместно нажитое имущество. Вот у них теперь автомобиль отнимут, и еще из дома останется всех их выгнать на мороз. Так что ни в одной стране мира, даже если закон такой принят, он широко не применяется. В Белоруссии пара случаев показательных было и все. Что касается статистики, у нас тоже каждый год число пьяных за рулем сокращается без конфискаций», - отметил он.
Собеседник НСН заявил, что число пьяных за рулем в России и без того ежегодно снижается из-за высоких штрафов и отношения общества к подобным нарушениям. Предлагаемый законопроект он назвал предвыборным «законотворческим зудом».
«Есть такая штука – законотворческий зуд. В преддверии будущих выборов в Госдуму надо особенно показать, какой я молодец, борюсь за порядок на дорогах. Разобраться с юридическими тонкостями сложнее, чем принимать какие-то дурацкие решения. Повторяю - пьянство за рулем – очень серьезное нарушение, за него нужно наказывать очень жестко. В России тоже уменьшается число пьяных за рулем. Медленно, но это происходит. У нас строгие наказания – кто хотел, тот понимает и не будет нарываться. Меняется отношение общества – если несколько лет назад считалось нормой пьяным поехать за бутылкой "догнаться", сейчас, наверное, его постараются остановить. Если раньше ездить за рулем пьяным считалось чем-то вроде доблести, то сейчас это считается тупостью. Все скажут: "Дурак что ли?" Плюс воспитательные меры, пропаганда», - добавил он.
Игорь Моржаретто привел в пример Саудовскую Аравию, где даже угроза смертной казни не останавливает некоторых от вождения в пьяном виде. По мнению автоэксперта, всегда есть люди, которым плевать на закон, и на них не стоит ориентироваться законотворцам.
«Большинство людей – люди соображающие. Есть какой-то процент людей, которые не соображают, "отмороженные". И им не поможет, даже если введут смертную казнь. Писать законы из расчета на "отмороженных" не стоит. В Саудовской Аравии смертная казнь за ДТП в пьяном виде. И каждый год примерно два таких случая у них происходит, отрубают головы. А следующий год – опять два человека. О чем это говорит? Есть категория людей, для которых закон не писан никогда ни в какой стране. Ими должны заниматься отдельно правоохранительные органы, психологи, наркологи. Но вводить смертную казнь из-за двух человек я бы не стал», - заключил он.
Более 270 тысячи водителей в России за период с января по ноябрь прошлого года привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в российской Госавтоинспекции, это почти на 3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
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