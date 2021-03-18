«Законотворческий зуд!» Автоэксперт осудил идею отбирать автомобили пьяных водителей

Собеседник НСН заявил, что число пьяных за рулем в России и без того ежегодно снижается из-за высоких штрафов и отношения общества к подобным нарушениям. Предлагаемый законопроект он назвал предвыборным «законотворческим зудом».

«Есть такая штука – законотворческий зуд. В преддверии будущих выборов в Госдуму надо особенно показать, какой я молодец, борюсь за порядок на дорогах. Разобраться с юридическими тонкостями сложнее, чем принимать какие-то дурацкие решения. Повторяю - пьянство за рулем – очень серьезное нарушение, за него нужно наказывать очень жестко. В России тоже уменьшается число пьяных за рулем. Медленно, но это происходит. У нас строгие наказания – кто хотел, тот понимает и не будет нарываться. Меняется отношение общества – если несколько лет назад считалось нормой пьяным поехать за бутылкой "догнаться", сейчас, наверное, его постараются остановить. Если раньше ездить за рулем пьяным считалось чем-то вроде доблести, то сейчас это считается тупостью. Все скажут: "Дурак что ли?" Плюс воспитательные меры, пропаганда», - добавил он.