Наркотики за секунды. Водителей проверят по-новому

Инспекторы ГИБДД получат приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков в организме водителей, сообщил начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников. По его словам, новые индикаторы за несколько секунды определяют, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в интервью НСН заявил, что использование новых приборов сэкономит время автоинспекторам. Вместе с тем он отметил, что водитель вправе отказаться от прохождения процедуры предварительного освидетельствования. Но есть нюанс.

«Прибор определяет наличие запрещенных веществ в течение нескольких секунд, он более компактный, имеет определенную точность. Причем речь идет теперь и о наркотических веществах, у нас же нет пока таких приборов. Но их появление не исключает необходимость проведения медицинского освидетельствования. По закону, кстати, водитель может отказаться и от этих приборов, за это не предусмотрена ответственность. Но я хочу предупредить, что нужно внимательно смотреть, что вы подписываете. Бывают случаи, когда человек отказывается от предварительного освидетельствования на месте. А на деле подписывают отказ от медицинского освидетельствования, который зачастую некоторые хитрые инспекторы подсовывают водителю. И он тем самым себе подписывает приговор, потому что суд в обязательном порядке лишает права управления как тех, чье употребление алкоголя было доказано, так и тех, кто отказался от медицинского освидетельствования. Тут надо быть крайне осторожным», - предупредил он.