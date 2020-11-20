Наркотики за секунды. Водителей проверят по-новому
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил в эфире НСН, что использование новых приборов сэкономит время автоинспекторам.
Инспекторы ГИБДД получат приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков в организме водителей, сообщил начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников. По его словам, новые индикаторы за несколько секунды определяют, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в интервью НСН заявил, что использование новых приборов сэкономит время автоинспекторам. Вместе с тем он отметил, что водитель вправе отказаться от прохождения процедуры предварительного освидетельствования. Но есть нюанс.
«Прибор определяет наличие запрещенных веществ в течение нескольких секунд, он более компактный, имеет определенную точность. Причем речь идет теперь и о наркотических веществах, у нас же нет пока таких приборов. Но их появление не исключает необходимость проведения медицинского освидетельствования. По закону, кстати, водитель может отказаться и от этих приборов, за это не предусмотрена ответственность. Но я хочу предупредить, что нужно внимательно смотреть, что вы подписываете. Бывают случаи, когда человек отказывается от предварительного освидетельствования на месте. А на деле подписывают отказ от медицинского освидетельствования, который зачастую некоторые хитрые инспекторы подсовывают водителю. И он тем самым себе подписывает приговор, потому что суд в обязательном порядке лишает права управления как тех, чье употребление алкоголя было доказано, так и тех, кто отказался от медицинского освидетельствования. Тут надо быть крайне осторожным», - предупредил он.
Собеседник НСН рассказал о подобных экспресс-проверках за рубежом.
«Это та же процедура проверки на дороге, я думаю, что это будет применяться при массовых проверках, например, в Финляндии перекрывается улица, и сразу проверяют водителей 10-50 машин. Инспектор подходит, водитель опускает стекло, такая экспресс-проверка длится несколько секунд. Если прибор показал наличие запрещенного вещества, тогда человека здесь же в передвижной медицинской лаборатории проверяют в полном объеме, делают полное медицинское освидетельствование. Поэтому новые приборы нужны, потому что процедура занимает меньше времени у инспекторов и у водителя. В любом случае, если водитель согласился на такое освидетельствование, и прибор показал наличие алкоголя и наркотиков, истину установят только сотрудники медицинского учреждения, которые вправе проводить медицинское освидетельствование», - добавил он.
Ранее в Госдуме предложили заменить прохождение алкотестера для профессиональных водителей при предрейсовом медицинском осмотре на другую процедуру. С такой инициативой выступил член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев. Он подчеркнул, что на такие меры следует пойти в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По мнению парламентария, следует рассмотреть иные способы оценки состояния водителя.
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