Законопроект об удаленке сохранит право работников быть офлайн
Законопроект об удаленной работе сохраняет право дистанционных работников быть офлайн, а его нарушение будет расцениваться как сверхурочная работа, передает РИА Новости слова первого зампреда фракции ЕР, главы рабочей группы по доработке законопроекта Андрея Исаева.
Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит законопроект в третьем чтении.
«Право на офлайн сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта», - сказал Исаев журналистам.
Кроме того, время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время, а нарушение права на офлайн является сверхурочной работой, которая оплачивается в полуторном размере в первые два часа переработки и в двойном – в последующие часы.
Ранее СМИ в четверг сообщали, что Госдума одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Из документа исключили «право на офлайн», а также ввели возможность увольнения, если работник не выходил на связь со своим начальством более двух дней.
Сразу после этого на сайте Кремля появилось сообщение, что президент РФ Владимир Путин дал поручение соблюсти баланс интересов работников и работодателей новом законопроекте о прядке дистанционной работы. Российский лидер выступил с таким поручением по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ранее психолог Яна Лейкина рассказала, какие меры позволят эмоционально поддержать удаленных работников, которые могут страдать от нехватки живого общения. По ее словам, помочь справится с психической подавленностью смогут неформальные, развлекательные онлайн-встречи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- Лукашенко заявил о желании братских отношений с Россией
- РФ готова поддержать реализацию инициатив Лукашенко по белорусскому обществу
- Меркель потребует от ЕС закрытия всех горнолыжных курортов
- В Азербайджане предложили отозвать Францию из Минской группы
- Подросток сбежал из больницы для ковид-больных на юге Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru