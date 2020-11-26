Законопроект об удаленке сохранит право работников быть офлайн

«Право на офлайн сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта», - сказал Исаев журналистам.

Кроме того, время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время, а нарушение права на офлайн является сверхурочной работой, которая оплачивается в полуторном размере в первые два часа переработки и в двойном – в последующие часы.

Ранее СМИ в четверг сообщали, что Госдума одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Из документа исключили «право на офлайн», а также ввели возможность увольнения, если работник не выходил на связь со своим начальством более двух дней.

Сразу после этого на сайте Кремля появилось сообщение, что президент РФ Владимир Путин дал поручение соблюсти баланс интересов работников и работодателей новом законопроекте о прядке дистанционной работы. Российский лидер выступил с таким поручением по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее психолог Яна Лейкина рассказала, какие меры позволят эмоционально поддержать удаленных работников, которые могут страдать от нехватки живого общения. По ее словам, помочь справится с психической подавленностью смогут неформальные, развлекательные онлайн-встречи.

