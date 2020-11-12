Психолог поделилась советами по поддержке удаленных работников

Психолог рассказала, какие меры позволят эмоционально поддержать удаленных работников, которые могут страдать от нехватки живого общения.

По словам эксперта, психолога Яны Лейкиной, помочь справится с угнетенным состоянием психики смогут неформальные онлайн-встречи. По ее словам, людям необходимо иметь корпоративное пространство для общения, в условиях пандемии можно сделать развлекательные онлайн-встречи регулярными.

Кроме того, в эфире «Радио 1» Лейкина отметила важность начала рабочего дня с общей встречи в Zoom. Она пояснила, что таким образом сотрудники смогут настроиться на работу, предварительно пообщавшись друг с другом.

Между тем, психологически комфортным графиком работы она назвала график, при котором 2 дня сотрудник работает из офиса и 3 дня - из дома. Однако, по ее мнению, в условиях пандемии тесные контакты между людьми при таком графике все еще будут сохраняться.

