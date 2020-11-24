Госдума определилась с временем работы и оплатой труда на удаленке
Во время дистанционной работы за сверхурочные часы работникам должны платить двойную зарплату. Об этом говорится в проекте закона о дистанционной занятости, подготовленном ко второму чтению в Госдуме. В нем также отмечается, что в случае простоя «не по вине сторон» сотрудникам должны перечислить две трети тарифной ставки.
Депутаты прописали и срок временной удаленной занятости: он должен быть ограничен шестью месяцами, пишет «Парламентская газета».
Кроме того, в документе говорится, что дистанционная работа может быть периодической: часть времени сотрудник может работать дистанционно, а часть в офисе.
По словам авторов документа, рабочее время должно быть ограничено 40 часами в неделю. В случае, если лимит превышается, то такая работа должна оплачиваться как сверхурочная.
Кроме того, в законопроекте отмечается, что от дистанционного работника требуется не сидение какого-то определенного времени, а результат работы, передает Ura.ru. В таком случае работник может определить для себя трудовые часы сам.
Работодатель сможет уволить сотрудника, если тот без уважительных причин два дня не выходил на связь со своим руководством.
В документе также отмечается, что сотрудника можно будет перевести на удаленку и без его согласия, например, в случае эпидемии или пожара.
Госдума рассмотрит этот законопроект на текущей неделе.
Между тем, в России каждый второй житель мегаполисов готов променять офис на фриланс, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на исследование «Райффайзенбанка».
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