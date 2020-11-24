Госдума определилась с временем работы и оплатой труда на удаленке

Кроме того, в документе говорится, что дистанционная работа может быть периодической: часть времени сотрудник может работать дистанционно, а часть в офисе.

По словам авторов документа, рабочее время должно быть ограничено 40 часами в неделю. В случае, если лимит превышается, то такая работа должна оплачиваться как сверхурочная.

Кроме того, в законопроекте отмечается, что от дистанционного работника требуется не сидение какого-то определенного времени, а результат работы, передает Ura.ru. В таком случае работник может определить для себя трудовые часы сам.

Работодатель сможет уволить сотрудника, если тот без уважительных причин два дня не выходил на связь со своим руководством.

В документе также отмечается, что сотрудника можно будет перевести на удаленку и без его согласия, например, в случае эпидемии или пожара.

Госдума рассмотрит этот законопроект на текущей неделе.

Между тем, в России каждый второй житель мегаполисов готов променять офис на фриланс, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на исследование «Райффайзенбанка».

