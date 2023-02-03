Законопроект о запрете коллекторов внесли в Госдуму
Сенаторы и депутаты от партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предполагает запрет коллекторской деятельности в России.
Документ размещен на портале Госдумы. Авторы инициативы отмечают, что общий долг россиян по кредитам превысил 26 триллионов рублей. В прошлом году он вырос на два триллиона. Парламентарии обращают внимание, что рост задолженности связан с падением доходов россиян.
В этой связи, отмечают авторы, растет количество жалоб на коллекторов. В связи с этим законопроектом предлагается запретить на территории РФ деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности. Также вводится запрет на привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.
Ранее Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил НСН, что в России следует развивать инструменты помощи должникам, а не запрещать деятельность коллекторов. Инициативу полного запрета коллекторской деятельности он назвал плевком против ветра.
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