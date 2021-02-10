Законопроект о противодействии домашнему насилию внесут в Думу восьмого созыва

Законопроект о противодействии домашнему насилию готов. Члены Совета Федерации внесут его в начале работы следующего созыва Государственной думы. Об этом сообщила зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее попросила депутатов не оставлять работу над законопроектом.

Напомним, документ предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, которые призваны оградить жертву домашнего насилия от агрессора. В законопроекте отмечается, что под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года.