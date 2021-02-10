Законопроект о противодействии домашнему насилию внесут в Думу восьмого созыва
Законопроект о противодействии домашнему насилию готов. Члены Совета Федерации внесут его в начале работы следующего созыва Государственной думы. Об этом сообщила зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее попросила депутатов не оставлять работу над законопроектом.
Напомним, документ предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, которые призваны оградить жертву домашнего насилия от агрессора. В законопроекте отмечается, что под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года.
Между тем, организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, Наталья Краснослободцева в эфире НСН заявила, что женщина обязана звонить в полицию, если стала жертвой домашнего насилия.
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с НСН объяснила, как можно было помочь жертвам домашнего насилия, запертым с «домашним тираном» на самоизоляции.
«У нас простаивали гостиницы, и мы могли бы воспользоваться гостиничным фондом и разместить жертв домашнего насилия там, согласовав это с предпринимательским сообществом. В некоторых регионах удалось так поступить», - заявила Ирина Киркора.
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