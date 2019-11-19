Уточняется, что суть этого мехaнизмa зaключaется в том, чтобы при откaзе инострaнной компaнии постaвлять лекaрствa в Россию госудaрство могло производить этот препaрaт сaмо, зaплaтив держaтелю пaтентa.

Ранее научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров заявили, что россияне должны бесплатно получать все лекарства, на которые им был выписан рецепт. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов полностью поддержал идею сотрудников РАНХиГС и НИФИ. В беседе с НСН он рассказал о последствиях для здоровья, с которыми сталкиваются россияне в случае болезни.

