В Думе рассказали, когда россияне начнут получать все лекарства бесплатно
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказал в эфире НСН о перспективах введения в России лекарственного страхования.
Россияне должны бесплатно получать все лекарства, на которые им был выписан рецепт. С таким предложением выступил научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров. Об этом они заявили в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС», пишут «Ведомости».
Ученые предлагают переложить оплату рецептурных медикаментов на государство, как в большинстве развитых стран. По их мнению, текущая система невыгодна властям, поскольку многие россияне не могут позволить себе купить лекарства, болеют и попадают в более дорогие больницы, лечение в которых часто приходится оплачивать из бюджета.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов полностью поддержал идею сотрудников РАНХиГС и НИФИ. В беседе с НСН он рассказал о последствиях для здоровья, с которыми сталкиваются россияне в случае болезни.
«Абсолютно правильное предложение. Я не то, чтобы согласен, я уже несколько лет об этом говорил. Это называется лекарственное страхование. Чтобы больные люди по рецептам врача получали бесплатно. А то у нас несправедливость: в больницах лекарства выдаются бесплатно по страховому полису, а когда человек выписывается, то уже не дают. Получается, что, например, у человека инсульт, его вылечили, отпустили. А ему дальше надо лечиться. Он должен покупать [лекарства], а это большие деньги. А если у него денег нет, он их не покупает и второй инсульт или инфаркт», - сообщил он.
Однако зампред отметил, что тема лекарственного страхования обсуждается правительством уже давно. По его словам, в течение ближайших лет в России все лекарства, выписанные врачом, будут предоставляться гражданам бесплатно.
«Я про это даже с трибуны Госдумы говорил. Но сейчас правительство прислушалось. Оно на следующий год предусмотрело деньги как раз на тех, кто перенес инфаркт и инсульт, чтобы им в амбулаторном порядке давали лекарства бесплатно. А вообще правительство готовится уже, чтобы у нас в течение двух-трех лет было полное лекарственное страхование. Через два-три года будет так, что если ты больной, то лекарства будут выдавать бесплатно. Это будет постепенно. Сначала тяжелые формы болезни: инфаркт, инсульт, после операции, сахарный диабет. Будет поочередно это распространяться», - объяснил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин вынужден экономить на лекарствах и искать самые бюджетные препараты. Цены на некоторые лекарства в России завышены, признал в эфире НСН бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Одна из причин тому — политика зарубежных фармацевтических компаний в отношении РФ. Однако главной причиной недоступности лекарств населению, по его мнению, стало отсутствие собственной фармацевтической промышленности в России.
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