В Думе рассказали, когда россияне начнут получать все лекарства бесплатно

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов полностью поддержал идею сотрудников РАНХиГС и НИФИ. В беседе с НСН он рассказал о последствиях для здоровья, с которыми сталкиваются россияне в случае болезни.

«Абсолютно правильное предложение. Я не то, чтобы согласен, я уже несколько лет об этом говорил. Это называется лекарственное страхование. Чтобы больные люди по рецептам врача получали бесплатно. А то у нас несправедливость: в больницах лекарства выдаются бесплатно по страховому полису, а когда человек выписывается, то уже не дают. Получается, что, например, у человека инсульт, его вылечили, отпустили. А ему дальше надо лечиться. Он должен покупать [лекарства], а это большие деньги. А если у него денег нет, он их не покупает и второй инсульт или инфаркт», - сообщил он.

Однако зампред отметил, что тема лекарственного страхования обсуждается правительством уже давно. По его словам, в течение ближайших лет в России все лекарства, выписанные врачом, будут предоставляться гражданам бесплатно.

«Я про это даже с трибуны Госдумы говорил. Но сейчас правительство прислушалось. Оно на следующий год предусмотрело деньги как раз на тех, кто перенес инфаркт и инсульт, чтобы им в амбулаторном порядке давали лекарства бесплатно. А вообще правительство готовится уже, чтобы у нас в течение двух-трех лет было полное лекарственное страхование. Через два-три года будет так, что если ты больной, то лекарства будут выдавать бесплатно. Это будет постепенно. Сначала тяжелые формы болезни: инфаркт, инсульт, после операции, сахарный диабет. Будет поочередно это распространяться», - объяснил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин вынужден экономить на лекарствах и искать самые бюджетные препараты. Цены на некоторые лекарства в России завышены, признал в эфире НСН бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Одна из причин тому — политика зарубежных фармацевтических компаний в отношении РФ. Однако главной причиной недоступности лекарств населению, по его мнению, стало отсутствие собственной фармацевтической промышленности в России.

