А где взять деньги? Идею выдавать россиянам лекарства бесплатно поставили под сомнение

Российские экономисты предложили обязать государство выдавать россиянам бесплатно все лекарства, которым им выписывают лечащие врачи. С такой инициативой, в частности, выступили научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в своей статье в «Мониторинге РАНХиГС».

Директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов в эфире НСН отметил, что эта инициатива для России не нова.

«На самом деле это уже давно не новая идея, она уже не раз всплывала в России. Схема называется «лекарственное страхование». Во многих европейских странах и в Австралии работают по этому принципу. У нас в России проходил подобный эксперимент в Кировской области. Правда, не по всем лекарствам пробовали, регион субсидировал приобретение лекарств только для сердечников. И эксперимент был признан успешным», - сказал Гаврилов.