А где взять деньги? Идею выдавать россиянам лекарства бесплатно поставили под сомнение
Директор Фонда «Здоровье» в эфире НСН поддержал инициативу о бесплатном выделении лекарств россиянам, но посетовал на непроработанность темы.
Российские экономисты предложили обязать государство выдавать россиянам бесплатно все лекарства, которым им выписывают лечащие врачи. С такой инициативой, в частности, выступили научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в своей статье в «Мониторинге РАНХиГС».
Директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов в эфире НСН отметил, что эта инициатива для России не нова.
«На самом деле это уже давно не новая идея, она уже не раз всплывала в России. Схема называется «лекарственное страхование». Во многих европейских странах и в Австралии работают по этому принципу. У нас в России проходил подобный эксперимент в Кировской области. Правда, не по всем лекарствам пробовали, регион субсидировал приобретение лекарств только для сердечников. И эксперимент был признан успешным», - сказал Гаврилов.
Экономисты считают, что существующая в России система не приносит выгоды и самим властям. Так как из-за неспособности населения покупать медикаменты самостоятельно, лечение затягивается, болезни переходят в сложные формы, что впоследствии влечет за собой увеличение бюджетных расходов на их лечение. Директор Фонда «Здоровье» добавил, что хороших инициатив сейчас много, но им не хватает проработанности.
«Данная инициатива, если смотреть глобально, будет экономить деньги бюджета. Индустрия фармацевтики, бесспорно, была бы заинтересована в государственной оплате лекарств, ведь это гарантированный источник дохода. Но главный вопрос - из каких источников все будет оплачиваться? Про это те, кто предлагает эту инициативу, умалчивают. А так можно много чего предложить, например, чтобы и продукты питания субсидировались. Идея хорошая, но где взять деньги?», - уточнил собеседник НСН.
Авторы статьи указывают, что для полного обеспечения россиян бесплатными лекарствами необходимо ежегодно выделять порядка 430 млрд. рублей. При этом они отмечают, что необходимо не централизованно закупать лекарства, а возмещать гражданам средства, которые они потратили на приобретение препаратов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов полностью поддержал идею сотрудников РАНХиГС и НИФИ и рассказал, когда россияне начнут получать все лекарства бесплатно.
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