«69 случаев за прошлый год»: Благотворитель об усыновлении детей иностранцами

Усыновление детей иностранцами - это крайняя мера, поэтому возможный запрет логичен, заявила НСН президент благотворительного фонда Елена Альшанская.


В России нужно ограничить усыновление детей иностранцами. Во всем мире международное усыновление считается крайней мерой, когда исчерпаны все ресурсы усыновления внутри страны. Такие решения должны приниматься не из политической конъюнктуры, а в интересах детей, заявила президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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В Госдуму 1 августа внесли законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданами недружественных стран. Идея предполагает снятие соответствующего запрета без внесения изменений в Семейный кодекс, если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении России.

«С принятием так называемого «закона Димы Яковлева» число усыновлений российских детей иностранцами снижается. В прошлом году были усыновлены 69 детей. Международное усыновление во всем мире считается крайней мерой, когда исчерпаны все ресурсы усыновления внутри страны. В нашем законодательстве нет никаких механизмов, которые позволяют доказать, что эти меры были исчерпаны. Тем не менее, мы не должны принимать решения исходя из политической конъюнктуры. Нам действительно нужно ограничить усыновление детей, но не для определенных стран, а в целом надо жестче регулировать этот вопрос», - сказала Альшанская.

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Собеседница отмечает, что в некоторых случаях иностранное усыновление допустимо. В частности, речь идет о тяжелобольных детях.

«Сидеть им в детском доме или воспитываться в зарубежной семье – альтернатива очевидна. А когда мы говорим о детях, у которых здесь есть родные, которые могут найти тут усыновителей, они должны быть устроены здесь. Для этого нужно вести активную работу», - отметила Альшанская.

Ранее сообщалось, что в семье уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой появился приемный сын - подросток из Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ГосдумаРоссияДети-сироты
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