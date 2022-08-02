«69 случаев за прошлый год»: Благотворитель об усыновлении детей иностранцами

В Госдуму 1 августа внесли законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданами недружественных стран. Идея предполагает снятие соответствующего запрета без внесения изменений в Семейный кодекс, если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении России.

«С принятием так называемого «закона Димы Яковлева» число усыновлений российских детей иностранцами снижается. В прошлом году были усыновлены 69 детей. Международное усыновление во всем мире считается крайней мерой, когда исчерпаны все ресурсы усыновления внутри страны. В нашем законодательстве нет никаких механизмов, которые позволяют доказать, что эти меры были исчерпаны. Тем не менее, мы не должны принимать решения исходя из политической конъюнктуры. Нам действительно нужно ограничить усыновление детей, но не для определенных стран, а в целом надо жестче регулировать этот вопрос», - сказала Альшанская.