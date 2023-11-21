«Льготы и квартира»: Почему россияне берут детей под опеку, но не усыновляют

«Зарубежное усыновление фактически скатилось к единичным случаям. При этом основная масса детей, которые устраиваются в семьи в России, идет под опеку. Усыновление – это когда у ребенка полный статус, то есть родители лишены прав. Когда ребенка усыновляют, он не получает от государства квартиру, ребенок для этих родителей юридически такой же, как и кровный. Люди в основном берут детей под опеку, потому что, все-таки, есть дополнительные государственные гарантии, льготы для ребенка, например при поступлении в вуз или жилье, выплаты. Растить приемного ребенка довольно сложно. При усыновлении есть только единовременная выплата, ряд регионов может назначать регулярные, но они не обязательно есть», - сказала Альшанская.

Она также рассказала, что с 2012 года идет спад семейного устройства детей. По словам Альшанской, их количество в банке данных составляет около 34 тысяч.

«С 2009 по 2012 год был бум семейного устройства, появились меры поддержки, призывы на высшем уровне к семейному устройству, это сработало. С 2012 года идет некоторый спад, потому то появились дополнительные требования, плюс стало меньше детей. В банке данных находится около 34 тысяч детей, это мизерное количество», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее, в октябре, член Совета судей Верховного суда РФ Юрий Москаленко заявил, что снижение количества судебных споров о международном усыновлении показывает, что все больше детей остаются в России и находят здесь новую семью, передает «Радиоточка НСН».

