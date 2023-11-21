«Льготы и квартира»: Почему россияне берут детей под опеку, но не усыновляют
С 2012 года идет спад семейного устройства детей, их количество в банке данных составляет около 34 тысяч, отметила в эфире НСН Елена Альшанская.
Россияне в основном берут детей под опеку, но не усыновляют, заявила НСН президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. По ее словам, в случае опеки ребенок все еще может претендовать на дополнительные льготы, в частности на возможность получить квартиру.
Ранее сообщалось, что гражданам стран, где разрешена смена пола, могут запретить усыновлять детей в России. Такая норма содержится в законопроекте, который составил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. На этом фоне Альшанская отметила, что иностранные семьи почти не усыновляют российских детей.
«Зарубежное усыновление фактически скатилось к единичным случаям. При этом основная масса детей, которые устраиваются в семьи в России, идет под опеку. Усыновление – это когда у ребенка полный статус, то есть родители лишены прав. Когда ребенка усыновляют, он не получает от государства квартиру, ребенок для этих родителей юридически такой же, как и кровный. Люди в основном берут детей под опеку, потому что, все-таки, есть дополнительные государственные гарантии, льготы для ребенка, например при поступлении в вуз или жилье, выплаты. Растить приемного ребенка довольно сложно. При усыновлении есть только единовременная выплата, ряд регионов может назначать регулярные, но они не обязательно есть», - сказала Альшанская.
Она также рассказала, что с 2012 года идет спад семейного устройства детей. По словам Альшанской, их количество в банке данных составляет около 34 тысяч.
«С 2009 по 2012 год был бум семейного устройства, появились меры поддержки, призывы на высшем уровне к семейному устройству, это сработало. С 2012 года идет некоторый спад, потому то появились дополнительные требования, плюс стало меньше детей. В банке данных находится около 34 тысяч детей, это мизерное количество», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее, в октябре, член Совета судей Верховного суда РФ Юрий Москаленко заявил, что снижение количества судебных споров о международном усыновлении показывает, что все больше детей остаются в России и находят здесь новую семью, передает «Радиоточка НСН».
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