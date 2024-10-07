«Цена не менялась 10 лет»: Автомобилисты предрекли рост цен на ТО на 50%
Индексация стоимости техосмотра автомобилей вызовет скачок цен на 50%, сказал НСН Александр Казаченко.
Индексация цен на прохождения техосмотра (ТО) автомобилей в России является закономерной вещью, сказал в эфире НСН вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. По его словам, стоимость ТО в России не менялась более 10 лет.
Автомобилистов ждет подорожание техосмотра: в регионах стартовала кампания по ежегодной индексации тарифов, отмечает газета «Коммерсант». Уже пять субъектов подняли цены, еще два пообещали сделать это в ближайшее время. Новые расценки должны быть установлены во всех регионах до 20 декабря. Сейчас техосмотр обязателен при регистрации в ГИБДД подержанных автомобилей, купленных на вторичном рынке. Казаченко отметил, что цена на прохождение ТО в России на 15% меньше европейских.
«Первая за 10 лет индексация произошла три года назад. Индексация - вещь абсолютно закономерная. Если сравнивать с европейскими ценами на ТО, у нас цена на 15% ниже. Сейчас цены должны вырасти на 50% и более. Стоимость технического осмотра разделена по классам автомобилей. Самые дорогие ТО - для юрлиц. А если по автомобилям смотреть, то это спецтехника и городские автобусы. Пройти ТО на легковой автомобиль в Москве сейчас стоит в районе 1100-1300 рублей», - сказал собеседник НСН.
По его словам, лишь около 5% российских автосервисов имеют специальную лицензию для того, чтобы проводить ТО для регистрации подержанного автомобиля в ГИБДД.
«Не все автосервисы имеют право проводить ТО для регистрации в ГИБДД подержанных автомобилей. Это лицензированная деятельность: сначала проходится специальный контроль, после него сервис получает лицензию, только после этого сервис имеет право проводить технический осмотр для ГИБДД. Обычные сервисы, как правило, в этом не участвуют. Около 5-6% всех зарегистрированных в России сервисов имеют дополнительную лицензию для проведения ТО для ГИБДД», - отметил эксперт.
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