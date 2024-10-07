«Цена не менялась 10 лет»: Автомобилисты предрекли рост цен на ТО на 50%

По его словам, лишь около 5% российских автосервисов имеют специальную лицензию для того, чтобы проводить ТО для регистрации подержанного автомобиля в ГИБДД.

«Не все автосервисы имеют право проводить ТО для регистрации в ГИБДД подержанных автомобилей. Это лицензированная деятельность: сначала проходится специальный контроль, после него сервис получает лицензию, только после этого сервис имеет право проводить технический осмотр для ГИБДД. Обычные сервисы, как правило, в этом не участвуют. Около 5-6% всех зарегистрированных в России сервисов имеют дополнительную лицензию для проведения ТО для ГИБДД», - отметил эксперт.

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