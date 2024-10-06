В России за год снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей
6 октября 202406:02
В России средняя стоимость подержанного автомобиля по данным на август составила 1,48 миллиона рублей, что на 3,4 процента меньше, чем в аналогичном месяце 2023 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Это объясняется переменами в структуре рынка. По словам экспертов, предложение подержанных машин сместилось в сторону автомобилей массовых брендов.
Тем временем, самыми покупаемыми легковыми автомобилями стала продукция Lada, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru