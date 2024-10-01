В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО

Инициатива предполагает, что в первый раз штраф для водителей без ОСАГО составит 800 рублей, а за дальнейшие нарушения – от трех до пяти тысяч рублей.

Ужесточение наказания обсуждают на фоне роста числа незастрахованных машин при слишком низком штрафе, который можно заплатить со скидкой в 50%.

Ранее сообщалось, что средняя цена полиса ОСАГО в России в 2024 году снизилась до 6,5 тысяч рублей. Таким образом, стоимость полиса за год уменьшилась на 7%, что эксперты называют довольно серьезным падением. Также ожидается, что до конца года цена ОСАГО может понизиться еще на 500 рублей, передает «Радиоточка НСН».

