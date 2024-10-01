В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО, сообщает «Российская газета».
Инициатива предполагает, что в первый раз штраф для водителей без ОСАГО составит 800 рублей, а за дальнейшие нарушения – от трех до пяти тысяч рублей.
Ужесточение наказания обсуждают на фоне роста числа незастрахованных машин при слишком низком штрафе, который можно заплатить со скидкой в 50%.
Ранее сообщалось, что средняя цена полиса ОСАГО в России в 2024 году снизилась до 6,5 тысяч рублей. Таким образом, стоимость полиса за год уменьшилась на 7%, что эксперты называют довольно серьезным падением. Также ожидается, что до конца года цена ОСАГО может понизиться еще на 500 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru