Самыми покупаемыми легковыми автомобилями стала продукция Lada

С января по сентябрь 2024 года в России было реализовано 1,15 млн новых легковых машин. Это на 61% больше, чем за первые три квартала 2023 года, сообщило агентство «Автостат».

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При этом наибольшей популярностью у российский автолюбителей пользовались автомобили Lada (316,6 тысячи новых автомобилей, свыше 27% от общего объема продаж), со второго по восьмое место занимают китайские бренды — Haval (136,4 тысячи), Chery (118,3 тысячи), Geely (112,8 тысячи), Changan (83,1 тысячи), OMODA (39,6 тысячи), EXEED (33,3 тысячи) и Jetour (25,6 тысячи). В топ-10 также попали белорусский Belgee и еще один «китаец» TANK.

Ранее сообщалось, что концерн «АвтоВАЗ» реализовал в России 41489 автомобилей Lada в сентябре текущего года, что на 14,5% больше, чем в сентябре прошлого года.

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
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