Самыми покупаемыми легковыми автомобилями стала продукция Lada

При этом наибольшей популярностью у российский автолюбителей пользовались автомобили Lada (316,6 тысячи новых автомобилей, свыше 27% от общего объема продаж), со второго по восьмое место занимают китайские бренды — Haval (136,4 тысячи), Chery (118,3 тысячи), Geely (112,8 тысячи), Changan (83,1 тысячи), OMODA (39,6 тысячи), EXEED (33,3 тысячи) и Jetour (25,6 тысячи). В топ-10 также попали белорусский Belgee и еще один «китаец» TANK.

Ранее сообщалось, что концерн «АвтоВАЗ» реализовал в России 41489 автомобилей Lada в сентябре текущего года, что на 14,5% больше, чем в сентябре прошлого года.

