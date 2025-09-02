Россиян призвали не бояться штрафа за поиск экстремистских материалов
Единственным способом документально подтвердить, что человек искал в интернете экстремистские материалы - это получение доступа к его смартфону или компьютеру. Об этом сайту aif.ru заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По его словам, такой доступ можно получить лишь в случае совершения гражданином какого-либо преступления - другого варианта «по крайней мере, в действующем правовом поле» нет.
«Поэтому, с одной стороны, бояться тут сильно нечего... Как органы дистанционно узнают о том, что человек искал... тем более, если речь идёт о российском поисковом сервисе, где стоят фильтры», — подчеркнул Клименко.
Он добавил, что получить штраф можно, если человек сам опубликует в соцсетях что-то запрещённое, признавшись, что искал эту информацию.
Ранее в России начал дейстовать закон, согласно которому за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка гражданам будет грозить штраф от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, сообщает RT.
Россиян призвали не бояться штрафа за поиск экстремистских материалов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru