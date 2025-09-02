Россиян призвали не бояться штрафа за поиск экстремистских материалов

По его словам, такой доступ можно получить лишь в случае совершения гражданином какого-либо преступления - другого варианта «по крайней мере, в действующем правовом поле» нет.

«Поэтому, с одной стороны, бояться тут сильно нечего... Как органы дистанционно узнают о том, что человек искал... тем более, если речь идёт о российском поисковом сервисе, где стоят фильтры», — подчеркнул Клименко.

Он добавил, что получить штраф можно, если человек сам опубликует в соцсетях что-то запрещённое, признавшись, что искал эту информацию.

Ранее в России начал дейстовать закон, согласно которому за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка гражданам будет грозить штраф от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, сообщает RT.