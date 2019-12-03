Путин подписал закон о физлицах-иноагентах. Но вопросы остались

«Статус иностранного агента предполагает получение неких средств из-за рубежа. Каким образом будет отслеживаться получение этих средств физлицами, как будет проходить привязка публикуемой информации к получению средств из-за рубежа? В любом случае позиция СЖР направлена на защиту трудовых, социальных, финансовых и прочих прав журналистов. Сейчас в этой ситуации сложно ориентироваться, но, если здесь каким-то образом могут быть нарушены права наших коллег, занимающихся профессиональной деятельностью, будут они приравнены к блогерам или нет, это будет вызывать еще более повышенное наше внимание», — сказал он.

В ноябре 2017 года в России был принят закон, который позволяет признавать «иностранными агентами» средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Минюст отнес к «иноагентам» десять СМИ: «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», телеканал «Настоящее Время», Татаро-башкирскую службу Радио Свобода, Радио Свободная Европа/Радио Свобода, «Сибирь.Реалии», «Фактограф» и «Север.Реалии».

1 ноября Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста РФ внести Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список иностранных агентов.

С признанием ФБК иноагентом в жизни фонда появятся регулярные штрафы на круглую сумму, заявил в эфире НСН член комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Верховский. По его мнению, в целом статус иноагента не повлияет на деятельность фонда.

«Что будет с ФБК? Я скажу: у них начнутся дополнительные проверки, а потом с них будут брать штрафы за то, что они где-нибудь не написали, что их организация занесена в этот реестр. Так это работает. Суммы порядочные — сотнями тысяч исчисляются. В остальном, это никак не отразится на их деятельности», — пояснил Верховский.

Ранее член СПЧ, журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН заявил, что закон об иностранных агентах способен крайне негативно отразиться на репутации СМИ и тем более отдельных журналистов.

