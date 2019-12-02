Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Напомним, согласно документу, любое физическое лицо в России может быть признано иностранным агентом за распространение материалов СМИ-иноагентов или участие в их создании, а также получение финансирования из-за рубежа.

Ранее закон одобрили в Госдуме и Совете Федерации.

Подробнее о том, к каким последствиям приведёт применение нового закона, читайте в материале НСН.

