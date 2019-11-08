СЖР: Каждый, кто пишет в Facebook, иноагент?
Секретарь Союза журналистов России в эфире НСН раскритиковал предложение сенатора о включении блогеров в закон о СМИ-иноагентах.
В Совфеде предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах. Попавшее под действие закона о СМИ-иноагентах физическое лицо должно будет зарегистрироваться в Минюсте и маркировать свои материалы. Об этом рассказал журналистам глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. По его словам, законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
«В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», — заявил Климов.
Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в эфире НСН рассказал, что подобное предложение власти вызывает огромное количество вопросов, ответов на которые нет.
«Эта ситуация, которая вызывает больше вопросов, чем ответов, которые на нее можно дать. Объяснение сенатора Климова включало в себя формулировку, что этот законопроект может быть направлен на любое физическое лицо, которое распространяет информацию для неограниченного круга лиц, включая интернет-пространство за рубежом. То есть возникает вопрос – какое количество миллионов людей может попасть по этой формулировке под действие этой поправки? Статус блогера или лица, которое ведет какую-то деятельность в интернете, не регламентировано. Соответственно, любой человек, который публикует какую-то информацию в интернете, например, в Facebook, а ее же могут прочитать в любой точке мира, под эту поправку сразу же попадает», - уточнил он.
Собеседник НСН пообещал внимательно следить за ситуацией и выразил мнение, что нужно требовать от Совфеда разъяснений по их предложению.
«Статус иностранного агента предполагает получение неких средств из-за рубежа. Каким образом будет отслеживаться получение этих средств физлицами, как будет проходить привязка публикуемой информации к получению средств из-за рубежа? Мы очень надеемся на то, что эти вопросы будут задаваться, и что на них будут даваться ответы. И на основании этих ответов можно будет делать более-менее вменяемый вывод, что происходит, что предлагается по факту. В любом случае позиция СЖР направлена на защиту трудовых, социальных, финансовых и прочих прав журналистов. Сейчас в этой ситуации сложно ориентироваться, но если здесь каким-то образом могут быть нарушены права наших коллег, занимающихся профессиональной деятельностью, будут они приравнены к блогерам или нет, это будет вызывать еще более повышенное наше внимание. Нам очень бы хотелось ознакомиться с детальным проектом и его обоснованием», - заключил он.
В случае признания иноагентом, физическое лицо будет обременено рядом требований, таким как обязательная регистрация в Минюсте и маркировка распространяемой информации. Кроме того, таких физлиц могут обязать отрывать юридические лица в России, и уже эти компании будут в полном объеме попадать под действие законодательства РФ.
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