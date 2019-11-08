СЖР: Каждый, кто пишет в Facebook, иноагент?

В Совфеде предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах. Попавшее под действие закона о СМИ-иноагентах физическое лицо должно будет зарегистрироваться в Минюсте и маркировать свои материалы. Об этом рассказал журналистам глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. По его словам, законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.

«В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», — заявил Климов.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в эфире НСН рассказал, что подобное предложение власти вызывает огромное количество вопросов, ответов на которые нет.

«Эта ситуация, которая вызывает больше вопросов, чем ответов, которые на нее можно дать. Объяснение сенатора Климова включало в себя формулировку, что этот законопроект может быть направлен на любое физическое лицо, которое распространяет информацию для неограниченного круга лиц, включая интернет-пространство за рубежом. То есть возникает вопрос – какое количество миллионов людей может попасть по этой формулировке под действие этой поправки? Статус блогера или лица, которое ведет какую-то деятельность в интернете, не регламентировано. Соответственно, любой человек, который публикует какую-то информацию в интернете, например, в Facebook, а ее же могут прочитать в любой точке мира, под эту поправку сразу же попадает», - уточнил он.