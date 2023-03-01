«Блокада Ногинска и дети Кондопоги»: «Кривая линия НСН» встречает весну двумя победами
Глава Минстроя России после обращения НСН заставил подмосковных чиновников прервать двухмесячную водяную блокаду, а губернатор Карелии спас детсадовцев Кондопоги от «первоапрельской шутки» властей города.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» встречает весну хорошими новостями. В праздники с нашей помощью удалось решить сразу два вопроса.
В подмосковном Ногинске, наконец, прервалась двухмесячная «водяная блокада», а вмешательство губернатора Карелии позволило спокойно выдохнуть родителям детсадовцев Кондопоги.
В целом, с начала года 2023 года НСН уже помог решить проблемы жителям шести регионов России: Коми, Адыгеи, Краснодарского края, Карелии, Костромской и Московской областей.
***
В преддверии нового года, 28 декабря, жители трех десятков домов в Ногинске остались без воды. Почти два месяца чиновники отфутболивали людей, оставив их один на один с проблемой, однако все изменилось после вмешательства НСН.
На наше обращение отреагировал министр строительства и ЖХК России Ирек Файзуллин. Оказалось, что причиной «водяной блокады» стал стопроцентный износ водопроводных сетей, которые были построены частными лицами и оставались попросту бесхозными. Исполняя поручение министра, администрация Богородского округа составила дорожную карту по бесперебойному обеспечению водой и проведет ремонт, который должны завершить до начала лета. На это время людям, в случае необходимости, будут привозить воду.
При этом до вмешательства министра власти Ногинска отмахивалась от проблемы. На запрос НСН там ранее ответили, что это не наши сети и не наше дело.
«Да, вода появилась. Не скажу, что она есть постоянно, но напор бывает. Мне также отзвонились от администрации города Богородска и сказали, что в марте будет проведен тендер и в апреле уже приступят к работам по ремонту участка на нашей улице. Мне пришло письмо, что, если вам нужна вода, обращайтесь в водоканал и они обеспечат вам доставку воды. Результатом доволен, если будут проведены эти работы по ремонту. Эта линия, раньше когда-то принадлежала какой-то фабрике. Фабрика разорилась и то ли они не передали в Водоканал этот участок, то ли Водоканал не захотел его брать на баланс. Сейчас ее поставили на реестр в Водоканале и они отвечают за нее полностью. Спасибо вам за вашу работу», - поблагодарил НСН местный житель Олег Ратьков.
***
В середине февраля родители детсадовцев карельской Кондопоги пожаловались в НСН, что время работы садика сокращают, в результате чего, люди утром не будут успевать на работу, а вечером - забирать детей. И это при том, что в городе все детские сады объединены в один.
По иронии судьбы, администрация города подготовила людям такой подарок к Дню смеха, 1 апреля. Протесты родителей, которые собрали сотни подписей под петицией с просьбой отменить это странное решение, ни к чему не приводили.
Однако после обращения НСН к губернатору Карелии Артуру Парфенчикову, неудачную шутку молниеносно отменили. 22 февраля нам пришел ответ от правительства Карелии, в котором говорится, что учредитель садика «Колосок», администрация Кондопожского района детально рассмотрела вопрос и решила сохранить прежний режим работы. Таким образом, от нашего эфира до решения вопроса прошло меньше двух недель.
«Да, отменили это решение, теперь все нормально. Перед праздниками мне сказали, что вмешалась прокуратура. Можно сказать, что вопрос решен, родители успокоились. Спасибо вам», - подвел итоги этой истории представитель родителей Дмитрий Богданов.
***
Для того, чтобы отправить жалобу на «Кривую линию», вам следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM, подробно рассказав о своей проблеме.
Журналисты информационного агентства подробно изучат ваше обращение, после чего мы расскажем о самых актуальных и сложных проблемах на сайте НСН, а также в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
«Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. Мы вам поможем!
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- Расследование диверсии на «Северных потоках» в Европе ещё не завершено
- Группа «СерьГа» представила новый альбом с песнями на военную тему
- Американский министр призвала трезво оценивать военную мощь России
- В Белоруссии оценили экономический эффект от визита Лукашенко в КНР
- В США одобрили законопроект о запрете TikTok
- Украинские пекари предупредили о росте цен на хлеб
- КПРФ внесла в Госдуму законопроект о подъеме в школах знамени Победы
- Эксперты рассказали о ценах и спросе на жильё в Турции после землетрясений
- Министр транспорта Греции подал в отставку после аварии на железной дороге
- СМИ: Зеленский в ужасе из-за сообщений о скором разгроме ВСУ в Артемовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru