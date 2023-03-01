«Блокада Ногинска и дети Кондопоги»: «Кривая линия НСН» встречает весну двумя победами

В преддверии нового года, 28 декабря, жители трех десятков домов в Ногинске остались без воды. Почти два месяца чиновники отфутболивали людей, оставив их один на один с проблемой, однако все изменилось после вмешательства НСН.

На наше обращение отреагировал министр строительства и ЖХК России Ирек Файзуллин. Оказалось, что причиной «водяной блокады» стал стопроцентный износ водопроводных сетей, которые были построены частными лицами и оставались попросту бесхозными. Исполняя поручение министра, администрация Богородского округа составила дорожную карту по бесперебойному обеспечению водой и проведет ремонт, который должны завершить до начала лета. На это время людям, в случае необходимости, будут привозить воду.

При этом до вмешательства министра власти Ногинска отмахивалась от проблемы. На запрос НСН там ранее ответили, что это не наши сети и не наше дело.

«Да, вода появилась. Не скажу, что она есть постоянно, но напор бывает. Мне также отзвонились от администрации города Богородска и сказали, что в марте будет проведен тендер и в апреле уже приступят к работам по ремонту участка на нашей улице. Мне пришло письмо, что, если вам нужна вода, обращайтесь в водоканал и они обеспечат вам доставку воды. Результатом доволен, если будут проведены эти работы по ремонту. Эта линия, раньше когда-то принадлежала какой-то фабрике. Фабрика разорилась и то ли они не передали в Водоканал этот участок, то ли Водоканал не захотел его брать на баланс. Сейчас ее поставили на реестр в Водоканале и они отвечают за нее полностью. Спасибо вам за вашу работу», - поблагодарил НСН местный житель Олег Ратьков.

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В середине февраля родители детсадовцев карельской Кондопоги пожаловались в НСН, что время работы садика сокращают, в результате чего, люди утром не будут успевать на работу, а вечером - забирать детей. И это при том, что в городе все детские сады объединены в один.

По иронии судьбы, администрация города подготовила людям такой подарок к Дню смеха, 1 апреля. Протесты родителей, которые собрали сотни подписей под петицией с просьбой отменить это странное решение, ни к чему не приводили.

Однако после обращения НСН к губернатору Карелии Артуру Парфенчикову, неудачную шутку молниеносно отменили. 22 февраля нам пришел ответ от правительства Карелии, в котором говорится, что учредитель садика «Колосок», администрация Кондопожского района детально рассмотрела вопрос и решила сохранить прежний режим работы. Таким образом, от нашего эфира до решения вопроса прошло меньше двух недель.

«Да, отменили это решение, теперь все нормально. Перед праздниками мне сказали, что вмешалась прокуратура. Можно сказать, что вопрос решен, родители успокоились. Спасибо вам», - подвел итоги этой истории представитель родителей Дмитрий Богданов.

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