«Бриллиантовая труба»: «Кривая линия НСН» разморозила Кострому

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В конце января жители Костромы рассказали НСН о катастрофической ситуации с отоплением. Десятки домов замерзали на фоне холодов из-за массовых прорывов труб, при этом власти бездействовали.

После нашего обращения к губернатору Костромской области Сергею Ситникову, к мэру города и в прокуратуру ситуация изменилась.

С компанией ТГК-2, провалившей отопительный сезон, разорвали пятилетний контракт, теплоснабжение восстановили, нашли деньги на ремонт 30 километров сетей, а жителям 70 с лишних домов сделали перерасчет коммуналки на сумму порядка 3 млн рублей. При этом шевеление началось буквально через несколько дней после нашего выпуска.

«В Давыдовском теплоснобжение восстановлено, Первый жалуется. Там получше, но на улице мороза такого нет. Да, шевеление пошло. Вы дали такой колоссальный толчок, чтобы достучаться до власти. На самом деле начали что-то делать. Сейчас-то понятно, что они не будут по зиме все копать и перекапывать, этот отопительный сезон кое-как доведут и будут уже летом все восстанавливать. Будем отслеживать, что и как, но НСН работает! После выпуска, наверное, дня через три-четыре была новость, что ТГК отстранили от ремонта теплосетей, обязанности с них сняли и распределяют по другим организациям. Я прямо сразу поняла, что от вас, и сейчас все это подтверждается», - поблагодарила НСН жительница одного из размороженных домов.

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«Наши люди в булочную на такси не ездят!»

С этой легендарной фразой, сказанной управдомом из фильма «Бриллиантовая рука», не согласились власти Нижегородской области.

Затеяв ремонт дороги, жителей Лавровки и соседних деревень попросту отрезали от цивилизации, установив многокилометровый отбойник и убрав остановку, с которой люди возвращались в город.

«От Лавровки ближайший магазин в Работках, до него было 3,5 км пути, а сейчас мне надо 25 км проехать, чтобы попасть в магазин. Там сделали новую дорогу и мне надо до ближайшего разворота 15 км с лишним проехать. Там и газовый участок, и пожарные, три-четыре магазина, там центр, всё там. Представляете, 25 км съездить за хлебом, у нас в деревне нет магазина. Было расширение дороги, была одна полоса, сейчас по две в каждую сторону, всего четыре, и между ними вот этот отбойник, чтобы машины не бились и не вылетали на встречку. Раньше была временная дорога, были все повороты, а отбойник поставили и все, мы теперь вот так мучаемся», - рассказал НСН местный житель.

По его словам, теперь, чтобы вернуться в город своим ходом, людям надо идти до ближайших остановки и пешеходного перехода четыре километра.

«Всех еще интересуют остановки на обратной стороне через этот отбойник, потому что очень далеко, люди не могут попасть в город обратно. Напротив нашей деревни остановку убрали и нам надо идти на следующую вдоль отбойника по шоссе. На нашей стороне есть остановка: когда мы едем из горда в деревню, то попадаем сюда, а, когда едем обратно, надо 4 км до остановки шлепать. А раньше была напротив остановка. Там ни пешеходных переходов нет, ни транспортных разъездов, в любую сторону до остановки 4 км», - посетовал житель Лавровки.

Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.