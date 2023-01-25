От блокады до Венеции: «Кривая линия НСН» разбирается с парадоксами Подмосковья и Адыгеи

Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» получил уже более 170 обращений от россиян, уставших биться лбом о стену равнодушия чиновников.

Порой создается ощущение, что решить проблемы очень просто, однако на деле ситуация не меняется годами. Однако мы всегда требуем от властей конкретного результата.

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Более 300 жителей подмосковной Балашихи попали в заколдованный круг. В микрорайоне Саввино нет банальной автобусной остановки, и дети с пенсионерами вынуждены шагать по нечищеной дороге пешком по полтора километра в облаке выхлопных газов.

Администрация города поставила знак «остановка по требованию», а в ГАИ говорят, что его нет в реестре, и штрафуют сердобольных водителей. В итоге крайними оказываются дети.

«Остановки нет, есть знак "остановка по требованию". Но из-за того, что этот знак не внесли в реестр, ни один транспорт не останавливается, все водители отказываются. Дети вынуждены идти по дороге или вызывать такси, если есть деньги. И то не все такси берут, потому что знают, что проехать невозможно, постоянные пробки. Эта проблема была всегда, но раньше автобусы и маршрутки останавливались по требованию. Но последние год-полтора маршрутки отказываются останавливаться, потому что их штрафует ГАИ. Автобусы не останавливаются больше четырех лет», - рассказала НСН Мария Шибакова.

Ну а мы переадресовали ее вопрос подмосковному губернатору Андрею Воробьеву.

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Тургеневский мост через реку Кубань соединяет Краснодар и Адыгею. На краю республики расположен поселок с живописными названиями улиц: Абрикосовая, Земляничная, Персиковая, Лимонная...

Однако местным жителям не до красот, ведь их дома оказались частью маленькой Венеции. После дождей потоки воды с моста постоянно заливают улицу, на которой нет ливнёвки. А власти ничего не делают, ссылаясь на то, что это федеральная трасса.

«Мы самый край республики Адыгея. Мы бы хотели сами сделать канаву или еще что-нибудь, но боимся, потому что это дорога федерального значения, и если мы будем заниматься самодеятельностью… Пока нас не слышат и нам тяжело с этим жить. Мы эти два года еще как-то терпели, нас кормили, что будет ремонт моста и что-то сделается, но когда началась осень и мы опять начали тонуть, пошел второй круг вот этого ада. В этом году нас сильно начало топить, вода заходит во дворы, но своими силами мы ничего не можем сделать. Нам приходится как-то пробираться через эту воду, она стоит там постоянно, наши дети не могут гулять на улице перед домом. Недавно был мороз – на улице сплошной каток, машины даже не смогли выехать», - рассказала НСН Наталья Твердая.

Мы подключили к решению этого вопроса главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова.

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А это еще одна живописная картина из Подмосковья, где проблемой стало не наличие воды, а ее отсутствие.

Сложно поверить, но жители трех десятков домов в Ногинске уже месяц живут без воды. Чиновники все это время отфутболивают обращения людей, оставляя их один на один с «водяной блокадой».

«Происходит это на протяжении нескольких лет, но раньше воды не было максимум три дня. Сейчас воды нет уже почти месяц. На обращение в водоканал они ссылаются, что это не наши трубы, обращения в прокуратуру и к губернатору никаких результатов не дают, они друг на друга это скидывают. Из-за отсутствия воды у нас нечем набрать давление в отоплении. Скоро мы начнем отапливать дома газом, а это Ногинск, тут уже неоднократно дома взрывались и жертвы были. Холодной воды нет вообще никакой, ни днем, ни ночью. Люди на колодцы ездят с бадейками, кто-то закупается в магазине, мы ездим к дочери в Электросталь набираем воду», - рассказал НСН Олег Ратьков.

Мы обратились за разъяснениями к властям региона.

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