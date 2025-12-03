По его словам, не со следствием экологических катастроф нужно бороться, а ликвидировать возможность первопричин.

«Помыть, приютить такой номер с дикими животными не проходит, потому что большая часть тех птиц, которых помыли и приютили, все равно в результате погибли. Не со следствием экологических катастроф нужно бороться, а предупреждать и ликвидировать возможность непосредственно самих первопричин, в том числе, не пускать ржавые танкеры в шторм. А с тюленями важно установить причину их гибели, и тогда будет понятно, в каком направлении действовать. А пока Минприроды разводит руками и говорит, что мы не знаем, мы не установили. Тогда возникает вопрос к руководству: а зачем вы там нужны такие компетентные?» - добавил Пешков.

Ранее в России перечислили возможные причины массовой гибели каспийских тюленей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

