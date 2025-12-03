Загрязнение Каспия назвали главной причиной массовой гибели тюленей

По побережью Дагестана практически все ливневые и поверхностные стоки поступают в море неочищенными, реки выносят что ни попадя, плюс нефтяные платформы, заявил в разговоре с НСН заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.

Смерть тюленей на Каспии – результат антропогенного воздействия вместе с природными факторами, которые периодически возникают, заявил НСН заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.

Более 480 мертвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщили в Минприроды. Причина гибели животных неизвестна. По мнению ученых, основной причиной гибели тюленей является удушье животных при прохождении через зоны выбросов природного газа со дна моря. Минприроды уже направило обращение в разные инстанции, обследование прибрежных зон будет продолжено. Пешков подчеркнул, что антропогенное давление на Каспий всё время усиливается.

«Смерть 480 тюленей, конечно, очень большая потеря для популяции. Это всё результат антропогенного воздействия вместе с природными факторами, которые периодически возникают. Дело в том, что антропогенное давление на Каспий всё время усиливается. По побережью Дагестана практически все ливневые и поверхностные стоки поступают в море неочищенными, реки выносят, что ни попадя, плюс нефтяные платформы - это старые бакинские месторождения, где накоплено в донных отложениях огромное количество нефтепродуктов и продуктов их разложения. И кроме того, в прошлом году я получил информацию, что в ходе анализа рапы (насыщенный минеральный раствор, который образуется в соляных озёрах, лиманах и искусственных водоемах – прим. ред.) на побережье Дагестана, ближе к югу, там обнаружили редкоземельные металлы, литий в растворенном виде, а рядом месторождение нефти. Все самоизливающиеся скважины затем попадают в грунтовые подземные воды и вклиниваются в морскую среду. Ну, естественно, когда животное попадает в такое поле, особенно если оно сформировано комбинированным загрязнением природным и антропогенным, то я думаю, что такие воздействия и являются причиной массовой гибели морских млекопитающих», - сказал эколог.

По его словам, не со следствием экологических катастроф нужно бороться, а ликвидировать возможность первопричин.

«Помыть, приютить такой номер с дикими животными не проходит, потому что большая часть тех птиц, которых помыли и приютили, все равно в результате погибли. Не со следствием экологических катастроф нужно бороться, а предупреждать и ликвидировать возможность непосредственно самих первопричин, в том числе, не пускать ржавые танкеры в шторм. А с тюленями важно установить причину их гибели, и тогда будет понятно, в каком направлении действовать. А пока Минприроды разводит руками и говорит, что мы не знаем, мы не установили. Тогда возникает вопрос к руководству: а зачем вы там нужны такие компетентные?» - добавил Пешков.

Ранее в России перечислили возможные причины массовой гибели каспийских тюленей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

