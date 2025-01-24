Ученые РАН выяснили, что почти вся популяция серых китов, оставшихся на планете, обитает у берегов Камчатки
Почти вся популяция серых китов, оставшихся на планете, обитает у берегов Камчатки, заявили ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и КамГУ им. Витуса Беринга.
Специалисты рассказали, что всего популяция насчитывает 240 особей, 228 из которых обижают у берегов Камчатки. Серый кит внесен в Красную книгу России и отнесен к категории находящихся под угрозой исчезновения. Основные угрозы для популяций китов представляют нефтегазовые проекты на шельфе, изменение климата и интенсификация судоходства, отмечает «Газета.Ru».
Ученые отмечают, что рост числа детенышей у китов является важным показателем благополучия популяции.
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