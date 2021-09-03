«Зайцы» против техно-фриков. Психолог описал последствия введения «оплаты лицом» в транспорте

«Это двоякая вещь, и далеко не у всех вызовет восторг по разным причинам. Это будет означать, прежде всего, что твое лицо находится в банке данных и жестко идентифицируется. А второе – это то, что далеко не все россияне законопослушны, кто-то периодически ездит «зайцем», а введение такой системы будет означать, что бесплатно проехать не удастся. Так что это далеко не радостное известие. При этом для многих так называемых «техно-фриков» это большая радость, очередное свидетельство прогресса. Но это далеко не все россияне. Идея «цифровой клетки» сейчас очень серьезно воспринимается в массах и, насколько я помню, даже «Единая Россия» высказывалась против», - сказал Рощин.

По его мнению, введение данной системы может создать эффект «Большого брата» и будет нервировать россиян.

«Это же прямое воплощение идеи, что «Большой брат смотрит на тебя» везде. Причем, не только смотрит, но и узнает. Я думаю, что это будет вызывать тревожность у людей и повышать ее уровень», - предупредил собеседник НСН.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов говорил «Радиоточке НСН», что введение в России системы платежей с помощью биометрических данных пока небезопасно, грозит их утечкой и даже «кражей личности».