«Зайцы» против техно-фриков. Психолог описал последствия введения «оплаты лицом» в транспорте
Это прямое воплощение идеи о «Большом брате», который не только смотрит на тебя, но и узнает, заявил НСН социальный психолог Алексей Рощин.
Введение в России биометрической оплаты в транспорте «по лицу» понравится не всем и повысит уровень тревожности граждан, не желающих оказаться в «цифровой клетке», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» социальный психолог Алексей Рощин.
Ранее в Минтрансе заявили, что в России готовится масштабный проект, в рамках которого к 2024 году во всех видах общественного транспорта установят устройства для распознавания лиц, позволяющие оплачивать проезд «по лицу».
«Это двоякая вещь, и далеко не у всех вызовет восторг по разным причинам. Это будет означать, прежде всего, что твое лицо находится в банке данных и жестко идентифицируется. А второе – это то, что далеко не все россияне законопослушны, кто-то периодически ездит «зайцем», а введение такой системы будет означать, что бесплатно проехать не удастся. Так что это далеко не радостное известие. При этом для многих так называемых «техно-фриков» это большая радость, очередное свидетельство прогресса. Но это далеко не все россияне. Идея «цифровой клетки» сейчас очень серьезно воспринимается в массах и, насколько я помню, даже «Единая Россия» высказывалась против», - сказал Рощин.
По его мнению, введение данной системы может создать эффект «Большого брата» и будет нервировать россиян.
«Это же прямое воплощение идеи, что «Большой брат смотрит на тебя» везде. Причем, не только смотрит, но и узнает. Я думаю, что это будет вызывать тревожность у людей и повышать ее уровень», - предупредил собеседник НСН.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов говорил «Радиоточке НСН», что введение в России системы платежей с помощью биометрических данных пока небезопасно, грозит их утечкой и даже «кражей личности».
По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, в московском аэропорту «Шереметьево» в открытом в июле Терминале «С» уже работает система пограничного контроля, сканирующая лица людей. Она позволяет пассажирам проходить таможню по «внутрироссийскому цифровому паспорту».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 1 сентября, что на всех станциях столичного метро с 15 октября будет запущена система Face Pay для оплаты проезда «по лицу», даже если человек забыл дома карточку и смартфон. В начале августа эта система была внедрена на отдельных станциях метро.
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