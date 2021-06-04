«Плати лицом». Покупки по биометрии грозят россиянам «кражей личности»
В первые годы после внедрения биометрии для оплаты обязательно будут утечки данных и активизируются мошенники, заявил «Радиоточке НСН» Роман Ромачев.
Введение в России системы платежей с помощью биометрических данных пока небезопасно и грозит их утечкой, считают опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперты по кибербезопасности – глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев и руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Ранее сообщалось, что уже к концу 2021 года у россиян появится возможность с помощью биометрических данных «по лицу» оплачивать покупки в супермаркетах и проезд на транспорте.
«Я уверен, что в первые годы после внедрения подобных технологий будут всевозможные утечки и мошеннические операции. Например, в автобус вошли не вы, а кто-то другой, но система списала оплату с вас. Либо злоумышленники поставили девайс, собрали вашу биометрию и с ее помощью списали деньги со счета. Подобные преступления будут совершаться все чаще, а ущерб от них будет все больше. В первые годы внедрения никуда от этого не уйти, поэтому я бы рекомендовал осторожнее относиться к подобным инициативам и, пока идет стадия их обкатки, и ни в коем случае не использовать свою биометрию для совершения платежей там, где идет большой поток людей», - сказал Роман Ромачев.
При этом он выразил уверенность, что прогресс неумолим и нет смысла отказываться от подобных технологий.
«Прогресс идет достаточно быстро, и от него не спрятаться. Рано или поздно эти технологии все равно будут внедрены, так что я бы рекомендовал всем в ближайшее время пока воздержаться, но через 10-20 лет, к сожалению или к счастью, все это будет внедрено», - прогнозирует глава ассоциации по компьютерной безопасности.
По мнению Владимира Ульянова, интерес мошенников к краже биометрических данных могут привлечь только крупные денежные операции, к которым не относятся покупки в магазине или проезд на транспорте.
«Я думаю, что пока вопросы безопасности не будут однозначно решены, использование биометрии для подтверждения личности будет ограничено небольшим количество операций – теми, в которых нет явной угрозы. Например, небольшие покупки или проезд, на котором можно заработать 50 рублей, ну пусть 500 рублей. Ради этого использовать современные технологии пока не целесообразно, а вот если речь будет идти о возможности перевода миллионов рублей, риски резко повысятся, как и интерес злоумышленников, которые смогут использовать дорогостоящие инструменты», - пояснил Ульянов.
При этом он предупредил, что нас сегодняшний день вопрос возможной «кражи личности» стоит очень остро.
«Внешность человека – это тоже биометрические данные. Изображение можно подменить, поэтому возможно будут создаваться какие-то маски, чтобы выдать себя за другого человека. Фактически тут речь идет о краже личности. При этом потенциальная жертва не сможет никак сменить украденные данные. Классическая утечка, например, данных банковской карты – это очень неприятно и чревато финансовыми потерями, но карточку можно заблокировать или перевыпустить, то же касается и других документов. Но, если утечет биометрическая информация, ее нельзя будет поменять. Вопрос безопасности здесь не до конца проработан, и проблема утечки биометрических данных стоит очень остро», - заключил собеседник НСН.
Минтранс ранее заявлял, что рассчитывает ввести биометрию на транспорте к 2024 году. Сегодня МВД России работает над созданием общего банка биометрических данных россиян, иностранцев и людей без гражданства, такая система должна появиться в нашей стране в течение трех лет.
Накануне в Госдуме выступили с инициативой ввести ответственность за подделку биометрических данных. Между тем, Банк России назвал утечку биометрических данных россиян самым страшным, что может произойти. В ЦБ отмечают, что подобные «сливы» могут навсегда сломать жизнь человека, так как биометрические данные поменять невозможно.
Как сообщает РИА Новости, компания OVision создала устройство OPay, которое совмещает функционал для оплаты «по лицу» и контроля доступа. С его помощью уже к концу текущего года россияне смогут оплачивать проезд в городском транспорте и покупки в супермаркетах.
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