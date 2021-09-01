Система FacePay с 15 октября заработает на всех станциях московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система Face Pay для оплаты проезда по лицу будет запущена на всех станциях столичного метро с 15 октября, сообщает ТАСС.

В ходе II марафона «Новые знания» он отметил, что с 15 сентября количество станций метро, оснащённых системой оплаты по лицу будет удвоено.

«Так что фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем», - подчеркнул Собянин.

Градоначальник добавил, что власти предполагали отказ горожан от пользования системой, однако за несколько недель свои данные внесли 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовало тестирование системы Face Pay, которая позволяет оплатить проезд «лицом», даже если человек забыл дома карточку и смартфон.

