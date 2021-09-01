Система FacePay с 15 октября заработает на всех станциях московского метро
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система Face Pay для оплаты проезда по лицу будет запущена на всех станциях столичного метро с 15 октября, сообщает ТАСС.
В ходе II марафона «Новые знания» он отметил, что с 15 сентября количество станций метро, оснащённых системой оплаты по лицу будет удвоено.
«Так что фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем», - подчеркнул Собянин.
Градоначальник добавил, что власти предполагали отказ горожан от пользования системой, однако за несколько недель свои данные внесли 15 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовало тестирование системы Face Pay, которая позволяет оплатить проезд «лицом», даже если человек забыл дома карточку и смартфон.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- Защитник Чистяков из-за травмы покинул расположение сборной России по футболу
- Индекс МосБиржи обновил исторический максимум
- СМИ: талибы назначили нового губернатора провинции Панджшер
- Верховный суд снял с выборов в Госдуму бизнесмена Потапенко
- Директор школы назвала наглым ученика, который указал Путину на ошибку
- Система FacePay с 15 октября заработает на всех станциях московского метро
- Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом Сбербанку
- Уроки футбола ввели в 150 российских школах
- Telegram запустил видеотрансляции без ограничения аудитории
- Сотрудницу музея уволили за отказ от электронного голосования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru