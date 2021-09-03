Биометрия появится на всех видах общественного транспорта в России

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что к 2024 году на всех видах общественного транспорта в России планируется применять биометрию - будут сканировать лица пассажиров, сообщает ТАСС.

Выступая на марафоне «Новое знание» он отметил, что автоматизированная система паспортного контроля уже работает в терминале С в «Шереметьево».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система Face Pay для оплаты проезда по лицу будет запущена на всех станциях столичного метро с 15 октября.

