Биометрия появится на всех видах общественного транспорта в России
Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что к 2024 году на всех видах общественного транспорта в России планируется применять биометрию - будут сканировать лица пассажиров, сообщает ТАСС.
Выступая на марафоне «Новое знание» он отметил, что автоматизированная система паспортного контроля уже работает в терминале С в «Шереметьево».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система Face Pay для оплаты проезда по лицу будет запущена на всех станциях столичного метро с 15 октября.
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