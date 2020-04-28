Пересидеть майские дома: От Путина ждут продления режима самоизоляции
За сохранение ограничений, в частности, выступают в Роспотребнадзоре. Губернаторы регионов ждут совещания с главой государства.
Показатель суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России уже четвёртые сутки держится у отметки в 6 тысяч, то есть близок к максимальному на данный момент значению. По оценке вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, сейчас возможна некоторая стабилизация , свидетельствующая, что заболеваемость в стране почти подошла к плато, передаёт РИА Новости.
«Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение», - предположил он.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН ранее отметил, что о прохождении пика заболеваемости можно будет говорит только после 7-10 дней подтверждённой положительной динамики. При этом ситуация может сильно различаться в зависимости от региона, предупредил он.
Специалисты из Сингапурского университета технологий и дизайна подсчитали, что ситуация с коронавирусом в России нормализуется на 97% к 20 мая, а к 28 мая — уже на 98%. На 100% ситуация разрешится к 20 июля, полагают они. По мнению Альтштейна, о логическом завершении эпидемии COVID-19 в стране можно будет говорить тогда, когда число новых случаев заражения не будет превышать 100 в сутки.
Между тем, объявленный в России нерабочий период и режим самоизоляции подходят к концу: по указу президента, россияне отдыхают до 30 апреля. И уже с середины месяца активно идут дискуссии о том, продлевать ли действие ограничительных мер и на сколько.
К концу апреля Россия пройдёт два двухнедельных инкубационных периода коронавируса, и необходимо переждать ещё и третий, заявила в понедельник, 27 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Главный санитарный врач РФ призывает соотечественников «пересидеть» майские праздники дома. И если не будет «срыва», то после 12 мая можно поэтапно снимать ограничения, уверена она.
По данным источников РБК, неделю назад основным вариантом продления режима самоизоляции являлся как раз оптимистичный — то есть минимально длительный, до 12 мая. Другие два сценария — с продлением до середины месяца и до лета.
О послаблениях на майские праздники не говорят даже в Москве, где развитие ситуации опережает регионы и где распространение инфекции удалось затормозить. А власти регионов уже начинают готовить население к продлению самоизоляции. О том, что ограничения сохранятся в первую декаду мая, уже говорили губернаторы Московской области Андрей Воробьёв и Омской области Александр Бурков. Последнее и главное слово — за президентом: по словам вологодского губернатора Олега Кувшинникова, на совещании с главами регионов 28 апреля Владимир Путин объявит о дальнейших мерах.
Большинство россиян (62%) не ждёт снятия ограничений раньше июня, показал опрос сервиса «Работа.ру». И только 24% полагают, что ограничения отменят уже в мае, приводит результаты исследования RT.
При этом уже сейчас режим самоизоляции соблюдается довольно слабо: в понедельник в городах-миллионниках на улицах было много людей, свидетельствовали данные «Яндекса». Во вторник в крупных городах Дальнего Востока и Сибири, где день начался раньше, индекс самоизоляции ниже 2 баллов.
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