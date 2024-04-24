Отмечается, что выставка продлится до начала лета. Среди экспонатов — военная техника из Австрии, Турции, Франции, Великобритании, США и других государств, в частности, боевая машина пехоты Marder и танк Leopard. Также организаторы выставки представят иностранное стрелковое вооружение, карты, боевые документы, снаряжение солдат ВСУ и идеологическую литературу.

Рядом с экспонатами установят стенды, содержащие сведениях о производителях вооружения, его характеристиках, обстоятельствах и месте его захвата.

Ранее сообщалось, что российские бойцы отряда отдельного назначения «Викинг» в ходе рейда по освобожденной Авдеевке нашли трофейное оружие Запада в расположении подразделения ВСУ.

