Захваченную западную технику продемонстрируют на Поклонной горе в Москве
Захваченную технику украинской армии, в том числе и западного производства, продемонстрируют на Поклонной горе в Москве 1 мая. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что выставка продлится до начала лета. Среди экспонатов — военная техника из Австрии, Турции, Франции, Великобритании, США и других государств, в частности, боевая машина пехоты Marder и танк Leopard. Также организаторы выставки представят иностранное стрелковое вооружение, карты, боевые документы, снаряжение солдат ВСУ и идеологическую литературу.
Рядом с экспонатами установят стенды, содержащие сведениях о производителях вооружения, его характеристиках, обстоятельствах и месте его захвата.
Ранее сообщалось, что российские бойцы отряда отдельного назначения «Викинг» в ходе рейда по освобожденной Авдеевке нашли трофейное оружие Запада в расположении подразделения ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru