Российские бойцы нашли трофейное западное оружие в Авдеевке
Российские бойцы отряда отдельного назначения «Викинг» в ходе рейда по освобожденной Авдеевке нашли трофейное оружие Запада в расположении подразделения Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.
В одном из ящиков найдена партию кумулятивных гранат к ручному противотанковому гранатомету (РПГ-7), метательные снаряды к нему и другое вооружение.
«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары», — заявил командир подразделения.
По его словам, это, вероятно, аналог российских АГС, или автоматических гранатометов на станке.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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