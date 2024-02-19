Российские бойцы нашли трофейное западное оружие в Авдеевке

Российские бойцы отряда отдельного назначения «Викинг» в ходе рейда по освобожденной Авдеевке нашли трофейное оружие Запада в расположении подразделения Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

Минобороны заявило о потере ВСУ 1,5 тысячи человек при освобождении Авдеевки

В одном из ящиков найдена партию кумулятивных гранат к ручному противотанковому гранатомету (РПГ-7), метательные снаряды к нему и другое вооружение.

«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары», — заявил командир подразделения.

По его словам, это, вероятно, аналог российских АГС, или автоматических гранатометов на станке.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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