Российские бойцы нашли трофейное западное оружие в Авдеевке

В одном из ящиков найдена партию кумулятивных гранат к ручному противотанковому гранатомету (РПГ-7), метательные снаряды к нему и другое вооружение.

«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары», — заявил командир подразделения.

По его словам, это, вероятно, аналог российских АГС, или автоматических гранатометов на станке.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

