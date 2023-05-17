Захару Прилепину сделают еще одну операцию

Писателю Захару Прилепину решено провести еще одну операцию, он до сих пор находится в палате интенсивной терапии. Сообщение пресс-службы приводит РИА Новости.

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«До оперативного вмешательства Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о проведении еще одного хирургического вмешательства было принято по результатам консультаций с медицинскими центрами.

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ФОТО: t.me/glebnikitin_nn
ТЕГИ:ОперацияЗахар Прилепин

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