Захару Прилепину сделают еще одну операцию

НСН-«Кривая линия» получила уже более 300 жалоб от россиян Тысячи жителей Подольска шестой год вынуждены мыться ржавой водой Жители кубанского села Кулешовка просят сохранить исторический Дом культуры Московский «дом Минобороны» продолжают заливать нечистоты Отправить жалобу на «Кривую линию» можно на сайте NSN.FM