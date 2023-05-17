Захару Прилепину сделают еще одну операцию
17 мая 202316:40
Писателю Захару Прилепину решено провести еще одну операцию, он до сих пор находится в палате интенсивной терапии. Сообщение пресс-службы приводит РИА Новости.
«До оперативного вмешательства Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии», - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о проведении еще одного хирургического вмешательства было принято по результатам консультаций с медицинскими центрами.
Ранее глава украинской разведки признал причастность Киева к подрывам россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru