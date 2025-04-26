ПВО уничтожила над Россией 45 беспилотников ВСУ

Сорок пять беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России прошедшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.

Военные ликвидировали 27 БПЛА в Курской области, 16 - в Белгородской, по одному - в Ростовской и Липецкой областях.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что военные уничтожили БПЛА в Миллеровском районе региона.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

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