ПВО уничтожила над Россией 45 беспилотников ВСУ
26 апреля 202507:33
Сорок пять беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России прошедшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.
Военные ликвидировали 27 БПЛА в Курской области, 16 - в Белгородской, по одному - в Ростовской и Липецкой областях.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что военные уничтожили БПЛА в Миллеровском районе региона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru