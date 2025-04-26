В Москве пройдет посвященный 80-летию Победы мотофестиваль

Открытие мотосезона и 12-й Московский мотофестиваль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоятся в Москве на смотровой площадке Воробьевых гор 26 апреля. Об этом пишет РИА Новости.

По данным городского департамента транспорта, впервые в истории фестиваля в мотопробеге будет участвовать военная техника музея «Моторы войны». Кроме того, мировой рекордсмен по силовым номерам «Русский Халк» Сергей Агаджанян планирует установить новый мировой рекорд в сценическом экстриме. Также на фестивале разыграют мотоцикл.

Хедлайнерами мероприятия станут певцы Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов.

Ранее в Москве стартовал фестиваль современного цирка «Здесь свободно», в рамках смотра состоятся мастер-классы, лекции, спектакли и другие события.

