В Москве пройдет посвященный 80-летию Победы мотофестиваль
Открытие мотосезона и 12-й Московский мотофестиваль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоятся в Москве на смотровой площадке Воробьевых гор 26 апреля. Об этом пишет РИА Новости.
По данным городского департамента транспорта, впервые в истории фестиваля в мотопробеге будет участвовать военная техника музея «Моторы войны». Кроме того, мировой рекордсмен по силовым номерам «Русский Халк» Сергей Агаджанян планирует установить новый мировой рекорд в сценическом экстриме. Также на фестивале разыграют мотоцикл.
Хедлайнерами мероприятия станут певцы Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов.
Ранее в Москве стартовал фестиваль современного цирка «Здесь свободно», в рамках смотра состоятся мастер-классы, лекции, спектакли и другие события.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru