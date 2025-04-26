Канада направила ООН $72 млн на питание и гумпомощь для сектора Газа

Канада выделила 100 млн канадских долларов ($72 млн) для закупки ООН продовольствия и другой гуманитарной помощи в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни в соцсети Х.

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Как отметил политик, Канада «выступает за международное право» и направила средства на поддержку ООН и других надежных международных партнеров для помощи анклаву. Карни призвал к возобновлению поставок гуманитарных грузов в Газу через структуры организации, подчеркнув, что Израиль не может использовать продовольствие в качестве политического инструмента, а палестинский народ не должны отвечать за действия движения ХАМАС.

Ранее Тель-Авив прекратил ввоз гуманитарной помощи в Газу, чтобы подорвать контроль ХАМАС над населением анклава.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаООНКанада

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