Россиянин Арбузов стал чемпионом Европы по дзюдо

Россиянин Тимур Арбузов стал победителем чемпионата Европы по дзюдо, проходящего в Черногории.

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Соревнования стартовали 23 апреля. В финальном поединке в весовой категории до 81 кг Арбузов победил трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григалашвили.

Российский дзюдоист завоевал золото чемпионата Европы впервые в карьере.

Тимуру Арбузову 20 лет. Ранее спортсмен стал серебряным призером чемпионата мира по дзюдо.

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Фото: podgorica.me
ТЕГИ:ДзюдоСпортсменыЧемпионат Европы

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