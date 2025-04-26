Россиянин Арбузов стал чемпионом Европы по дзюдо
26 апреля 202506:56
Россиянин Тимур Арбузов стал победителем чемпионата Европы по дзюдо, проходящего в Черногории.
Соревнования стартовали 23 апреля. В финальном поединке в весовой категории до 81 кг Арбузов победил трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григалашвили.
Российский дзюдоист завоевал золото чемпионата Европы впервые в карьере.
Тимуру Арбузову 20 лет. Ранее спортсмен стал серебряным призером чемпионата мира по дзюдо.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru