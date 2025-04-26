Аэропорт во Флориде закрыли после сообщения о бомбе

Аэропорт Сент-Питесберг – Клируотер в американском штате Флорида закрыли после сообщения о бомбе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, в пятницу вечером стало известно о якобы заложенном взрывном устройстве в авиагавани. Пассажиров на борту самолета авиакомпании Allegiant эвакуировали, пока полицейские расследовали угрозу.

О пострадавших или жертвах в результате ЧП не сообщается.

Американское Федеральное управление гражданской авиации подтвердило, что пассажиров самолета Allegiant безопасно высадили на рулевую полосу из-за угрозы безопасности.

Ранее в Греции произошел взрыв у офиса железнодорожной компании Hellenic Train в Афинах, причиной ЧП стала заложенная бомба. В результате был нанесен незначительный материальный ущерб.

